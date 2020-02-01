Xuất hiện với hình ảnh ngực lép, eo to, mỹ nhân Phạm Băng Băng của ngày xưa đâu rồi?

Mới đây, một vài hình ảnh ngực lép, eo to của nữ diễn viên Phạm Băng Băng được đăng tải khiến nhiều người nghĩ rằng cô đã đắc tội với stylist.

Mặc dù hạn chế tham gia showbiz suốt thời gian qua nhưng không thể phủ nhận sức nóng của cái tên Phạm Băng Băng với làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp họ Phạm đều trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng xuất hiện với vòng một lép xẹp...

... cùng với vòng hai to bất thường

Sau khi bị điều tra về tội trốn thuế, Phạm Băng Băng đã nộp lại số tiền thuế khổng lồ. Gần một năm sau đó người đẹp họ Phạm gần như không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào. Mới đây “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung khi quyên góp 70 vạn tệ (khoảng hơn 2.3 tỉ đồng) cho Vũ Hán.

Vẫn rất xinh đẹp nhưng Phạm Băng Băng lại gây tranh cãi bởi thân hình bất thường của mình

Mặc dù khá khó khăn trên con đường quay trở lại showbiz nhưng khi dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra bùng phát tại Vũ Hán, Phạm Băng Băng vẫn ủng hộ khá nhiều tiền cho các công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Hành động này của “nàng Võ Mỵ Nương” nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng 'nữ hoàng thị phi' đã đắc tội với stylist nên mới xuất hiện với bộ trang phục này

Vậy nhưng ngay sau đó, trang Sohu đã đăng tải một vài hình ảnh khá bất ngờ của nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Trong loạt ảnh này, dù khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp nhưng thân hình của người đẹp họ Phạm lại khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Cô xuất hiện với vòng một lép xẹp và vòng eo to bất thường, không còn thân hình gợi cảm như trước đây. Nhiều người hài hước cho rằng có lẽ Phạm Băng Băng đã đắc tội với stylist nên mới bị dìm hàng với bộ trang phục này.

Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar phiên bản Việt Nam khiến fan vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-hinh-anh-nguc-lep-eo-to-my-nhan-pham-bang-bang-cua-ngay-xua-dau-roi-349847.html