Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam

Sao quốc tế 25/12/2019 09:57

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar phiên bản Việt Nam khiến fan vô cùng thích thú.

Harper’s Bazaar là tạp chí thời trang danh tiếng. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới từng xuất hiện trên tạp chí này. Mới đây phiên bản Việt Nam của tạp chí Harper’s Bazaar đã đăng tải những hình ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng trong ấn phẩm đầu năm của mình.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar phiên bản Việt Nam
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Sự kiện này khiến fan hâm hộ của nữ diễn viên họ Phạm tại Việt Nam vô cùng phấn khích

Mặc dù Phạm Băng Băng bị dư luận Trung Quốc tấy chay sau khi bị điều tra về tội trốn thuế nhưng ở các quốc gia khác nữ diễn viên họ Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với nhan sắc, thần thái hơn người của mình, Phạm Băng Băng luôn là trung tâm của truyền thông mỗi lần xuất hiện.

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Phạm Băng Băng vẫn luôn gây ấn tượng bởi phong thái và nhan sắc hơn người của mình
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Dù không được chào đón ở Trung Quốc nhưng nữ diễn viên họ Phạm vẫn hoạt động tích cực ở nước ngoài
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Nhan sắc đỉnh cao của Phạm Băng Băng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng
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Sau khi bị điều tra trốn thuế, sự nghiệp của Phạm Băng Băng tuột dốc không phanh

Trong làng giải trí Hoa ngữ, tên tuổi của Phạm Băng Băng vẫn thường được nhắc tới nhưng sau scandal trốn thuế, sự nghiệp của "nữ hoàng thị phi" bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô đã cố gắng thử mọi cách, tìm mọi sự giúp đỡ để quay trở lại showbiz nhưng đều vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận Trung Quốc.

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Cô thay đổi nhiều trang phục khi xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar...
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... trang phục nào cũng làm toát lên khí chất và nhan sắc của 'nữ hoàng thị thi' họ Phạm
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Đứng trước làn sóng tẩy chay tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng tích cực chuyển hướng sang nước ngoài

Dù vậy, Phạm Băng Băng vẫn là cái tên được truyền thông quốc tế săn đón. Cô tích cực hoạt động và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí phiên bản nước ngoài. Nhiều người cho rằng có lẽ đây là con đường ngắn nhất giúp bạn gái cũ Lý Thần sớm quay trở lại với showbiz Hoa ngữ.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng nhận nhiều lời chê bai từ netizen vì tạo hình mới của mình trong 1 sự kiện gần đây.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần nữ hoàng thị phi

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