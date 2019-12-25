Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam

Harper’s Bazaar là tạp chí thời trang danh tiếng. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới từng xuất hiện trên tạp chí này. Mới đây phiên bản Việt Nam của tạp chí Harper’s Bazaar đã đăng tải những hình ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng trong ấn phẩm đầu năm của mình.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar phiên bản Việt Nam

Sự kiện này khiến fan hâm hộ của nữ diễn viên họ Phạm tại Việt Nam vô cùng phấn khích

Mặc dù Phạm Băng Băng bị dư luận Trung Quốc tấy chay sau khi bị điều tra về tội trốn thuế nhưng ở các quốc gia khác nữ diễn viên họ Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với nhan sắc, thần thái hơn người của mình, Phạm Băng Băng luôn là trung tâm của truyền thông mỗi lần xuất hiện.