Phạm Băng Băng đẹp xuất sắc trên tạp chí Việt Nam

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar phiên bản Việt Nam khiến fan vô cùng thích thú.
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Harper’s Bazaar là tạp chí thời trang danh tiếng. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới từng xuất hiện trên tạp chí này. Mới đây phiên bản Việt Nam của tạp chí Harper’s Bazaar đã đăng tải những hình ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng trong ấn phẩm đầu năm của mình.
Mặc dù Phạm Băng Băng bị dư luận Trung Quốc tấy chay sau khi bị điều tra về tội trốn thuế nhưng ở các quốc gia khác nữ diễn viên họ Phạm vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Với nhan sắc, thần thái hơn người của mình, Phạm Băng Băng luôn là trung tâm của truyền thông mỗi lần xuất hiện.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, tên tuổi của Phạm Băng Băng vẫn thường được nhắc tới nhưng sau scandal trốn thuế, sự nghiệp của "nữ hoàng thị phi" bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô đã cố gắng thử mọi cách, tìm mọi sự giúp đỡ để quay trở lại showbiz nhưng đều vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận Trung Quốc.
Dù vậy, Phạm Băng Băng vẫn là cái tên được truyền thông quốc tế săn đón. Cô tích cực hoạt động và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí phiên bản nước ngoài. Nhiều người cho rằng có lẽ đây là con đường ngắn nhất giúp bạn gái cũ Lý Thần sớm quay trở lại với showbiz Hoa ngữ.