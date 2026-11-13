Triệu Vy nhận kết quả vụ kiện liên quan tin đồn buôn người sau một năm chịu tai tiếng

Cụ thể, Triệu Kiện thay mặt em gái tiến hành các thủ tục pháp lý đối với một số tài khoản đăng tải thông tin sai lệch. Vụ việc được Tòa án Internet Bắc Kinh thụ lý. Sau quá trình xét xử, hai bị đơn Dương Sùng Cao và Chu Xảo Vân bị yêu cầu đăng tải thư xin lỗi Triệu Vy trên trang thông báo của Tòa án Nhân dân, đồng thời bồi thường 5.000 nhân dân tệ để bù đắp tổn thất tinh thần cho nguyên đơn.

Trang 163 đưa tin Triệu Kiện, anh trai của Triệu Vy , vừa cập nhật kết quả vụ kiện liên quan đến hành vi tung tin sai sự thật, bôi nhọ đời tư nữ diễn viên trên mạng xã hội. Theo đó, hai tài khoản bị khởi kiện đã bị tòa án xác định xâm phạm quyền danh dự của Triệu Vy và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Theo kết quả điều tra của luật sư, các tài khoản này sử dụng hình thức thành viên trả phí, thu từ 1-3 nhân dân tệ cho mỗi bài viết. Để thu hút người đọc và tăng doanh thu, họ thường xuyên đăng tải những thông tin giật gân, chưa được kiểm chứng về người nổi tiếng. Khi bị khởi kiện, chủ tài khoản có xu hướng xóa trang cá nhân, sau đó lập tài khoản mới và tiếp tục hoạt động dưới những tên gọi khác.

Dù hai tài khoản liên quan đã bị xóa, hành vi thay đổi danh tính để tiếp tục thu hút lượt truy cập vẫn được xác định là thủ đoạn kiếm tiền. Tòa án nhận định những nội dung sai lệch này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của công chúng đối với Triệu Vy, cấu thành hành vi phỉ báng và xâm phạm quyền danh dự của nữ diễn viên.

Vụ kiện bắt nguồn từ loạt bài viết xuất hiện trên Weibo vào tháng 4.2025. Những nội dung này cáo buộc Triệu Vy, chồng cũ Huỳnh Hữu Long và MC Lý Tương có liên quan đến một đường dây rửa tiền, kinh doanh phi pháp và hoạt động lừa đảo tại khu vực Myanmar. Thậm chí, các tài khoản còn đưa ra những suy đoán về việc nữ diễn viên sử dụng hoạt động kinh doanh rượu và đầu tư bất động sản ở nước ngoài để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính.

Một số bài viết còn cho rằng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đứng tên nhiều công ty không có hoạt động thực tế nhằm che giấu các khoản lợi nhuận từ hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, Triệu Kiện khẳng định những cáo buộc nhắm vào em gái đều không có căn cứ và đã gây tổn thương nghiêm trọng đến danh tiếng của cô.

Theo chia sẻ của Triệu Kiện, gia đình đã tiến hành trình báo và khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải trong thời gian qua. Ngoài vụ việc vừa có kết quả, phía Triệu Vy vẫn đang theo đuổi hơn 10 vụ kiện khác nhằm yêu cầu những người phát tán thông tin sai sự thật chịu trách nhiệm.

Kết quả lần này được xem là một bước tiến trong nỗ lực bảo vệ danh dự của Triệu Vy sau thời gian dài vướng nhiều tin đồn đời tư. Dù khoản bồi thường không lớn, phán quyết của tòa án mang ý nghĩa pháp lý, khẳng định trách nhiệm của những cá nhân sử dụng mạng xã hội để phát tán thông tin bôi nhọ người khác.