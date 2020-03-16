7 ngày không gội đầu, Phạm Băng Băng vẫn tự tin khoe nhan sắc

Sao quốc tế 16/03/2020 10:15

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa khoe thành tích 7 ngày không gội đầu của mình trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Kể từ khi bị điều tra vì trốn thuế và phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ, nữ diễn viên Phạm Băng Băng không còn tham gia nhiều sự kiện và chương trình truyền hình. Mặc dù vậy cô vẫn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Mỗi lần có động thái mới, ngay lập tức cô trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội.

Mới đây “nữ hoàng thị thi” Phạm Băng Băng lại khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi khoe trên trang cá nhân: “Ngày thứ 7 chưa gội đầu, cảm giác vẫn có thể tiếp tục, kiên trì, kiên trì!”.

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Mới đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng tự tin khoe mặt mộc trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc
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Bên cạnh đó Phạm Băng Băng còn tiết lộ đã 7 ngày chưa gội đầu
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Mặc dù vậy Phạm Băng Băng cảm thấy vẫn có thể tiếp tục kiên trì

Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Băng Băng tiết lộ thói quen này của mình. Còn nhớ năm 2018, khi Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn còn chưa chia tay, người đẹp họ Phạm từng chia sẻ có thời điểm 10 ngày không gội đầu nhưng bạn trai vẫn chịu được “mùi đầu” của cô. Có vẻ như sau khi chia tay Lý Thần, thói quen này của Phạm Băng Băng vẫn không thay đổi.

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Trước đây từng có lần 'nữ hoàng thị phi' tiết lộ 10 ngày không gội đầu
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Dường như đây là thói quen không thể thay đổi của người đẹp họ Phạm
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Dù khoe mặt mộc nhưng phải khẳng định rằng Phạm Băng Băng vẫn rất xinh đẹp

Với nhan sắc của mình, nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là biểu tượng nhan sắc của Trung Quốc trong các sự kiện quốc tế. Vậy nhưng sau khi bê bối trốn thuế bị phanh phui, tên tuổi của cô không còn được như trước. Mặc dù người đẹp họ Phạm đã nhờ vả tất cả các mối quan hệ xã hội của mình nhằm quay trở lại showbiz nhưng người hâm mộ Trung Quốc vẫn chưa thể đón nhận cô.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng và Lý Thần Lý Thần nữ hoàng thị phi

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