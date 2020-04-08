Vừa mới quay trở lại, Tiêu Chiến đã bị netizen chê ‘xuống sắc’

Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được đăng tải cho thấy anh tiều tụy hơn trước khá nhiều.

Sau lùm xùm ngày 27/2, hơn một tháng nay Tiêu Chiến không có bất cứ động thái nào. Mỹ nam “Trần Tình Lệnh” vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ các antifan. Rất nhiều người lo lắng sau scandal này sự nghiệp của Tiêu Chiến sẽ vô cùng khó khăn. Tiêu Chiến 'ở ẩn' hơn 40 ngày sau khi bê bối ngày 27/2 xảy ra Mặc dù sự việc ngày 27/2 không phải do Tiêu Chiến gây ra nhưng anh lại là người gánh chịu hậu quả trực tiếp. Rất nhiều tác phẩm của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng, những hợp đồng đại diện thương hiệu vốn đã đàm phán ổn thỏa thì nay đều bị ngưng.

Sau hơn 40 ngày im hơi lặng tiếng, ngày 4/4 vừa qua Tiêu Chiến đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng. Không chỉ vậy, ngay sau đó truyền thông Hoa ngữ phát hiện mỹ nam Tiêu Chiến đã hoàn thành những clip quảng cáo cho hai thương hiệu khác nhau.

Tiêu Chiến làm đại diện thương hiệu cho một sản phẩm mới Tiêu Chiến quay trở lại showbiz với 2 hợp đồng quảng cáo sau một thời gian bị tẩy chay Những hình ảnh của “chàng Ngụy Vô Tiện” trong 2 đoạn clip quảng cáo này cũng được đăng tải và lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn. Nhiều người cho rằng có vẻ scandal vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Tiêu Chiến khiến anh tiều tụy hơn trước đây. Không ít anti-fan tiếp tục "chọc ngoáy" nhan sắc của Tiêu Chiến. Ở trong một clip quảng cáo khác, Tiêu Chiến khá 'xuống sắc' Mặc dù bị cộng đồng mạng tẩy chay nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến. Vừa mới quay trở lại showbiz, mỹ nam họ Tiêu đã có được 2 hợp đồng quảng cáo, điều mà nhiều đồng nghiệp khác không thể làm được.

40 ngày im lặng, hành động đầu tiên của Tiêu Chiến nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ Động thái đầu tiên của Tiêu Chiến trên trang cá nhân sau thời gian ‘im hơi lặng tiếng’ nhận được sự quan tâm sâu sắc của fan hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-moi-quay-tro-lai-tieu-chien-da-bi-netizen-che-xuong-sac-356204.html