Vào vai bác sĩ nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

“Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” được đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình được quan tâm nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm 2020. Bộ phim có sự góp mặt của những diễn viên có lượng fan đông đảo nhất Cbiz hiện nay như Dương Tử và Tiêu Chiến.

Gần đây, hình ảnh của Tiêu Chiến trong trailer phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” lại trở thành chủ đề đàm tiếu của cộng đồng mạng. Nhiều netizen "soi" chuyện anh đeo khẩu trang không đúng cách mặc dù vào vai bác sĩ trong bộ phim này.

Dù vào vai bác sĩ trong 'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' nhưng Tiêu Chiến lại bị 'bóc mẽ' vì đeo khẩu trang không đúng cách

Dường như vận đen vẫn liên tục bủa vây Tiêu Chiến

Mặc dù được quan tâm là vậy nhưng scandal của Tiêu Chiến vừa qua được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phát sóng bộ phim này. Thậm chí có tin đồn cho rằng sau khi thẩm định đài Hồ Nam đã trả lại bộ phim này cho nhà sản xuất dù trước đó đã mua bản quyền phát sóng. Nếu những thông tin này là thật, rất có thể “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” sẽ được phát sóng trên internet.

Nhiều netizen chia sẻ hình ảnh cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách...

...trong khi Tiêu Chiến lại thực hiện không đúng dù vào vai bác sĩ

Sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng khá nhiều sau scandal lần này

Nhiều người cho rằng lùm xùm gần đây của Tiêu Chiến đã làm liên lụy đến Dương Tử và bộ phim. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng phim bị nhà đài trả lại thường là do chất lượng có vấn đề. Hơn nửa tháng sau scandal này, sự nghiệp của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ vậy, những tác phẩm sắp tới của nam diễn viên họ Tiêu cũng vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.