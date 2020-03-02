Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay

Sao quốc tế 02/03/2020 07:04

Bị tẩy chay do hành động của fan hâm mộ, Tiêu Chiến đã có động thái mới nhất của mình thông qua công ty quản lý.

Những ngày gần đây, tên tuổi của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi fan của Tiêu Chiến đồng loạt report trang AO3 khiến trang web này bị đóng cửa vĩnh viễn tại Trung Quốc. Hành động này của fan hâm mộ Tiêu Chiến chẳng khác nào tuyên chiến với hơn 36 ngàn fandom khác khiến nam diễn viên họ Tiêu vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có.

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Tiêu Chiến vướng phải làn sóng tẩy chay chưa từng có sau khi nhóm fan hâm mộ đồng loạt report trang AO3

Sự việc này được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Các từ khóa liên quan đến Tiêu Chiến luôn trở thành nội dung hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Thậm chí có tin đồn cho rằng những sản phẩm do Tiêu Chiến làm người đại diện cũng sẽ bị tẩy chay khiến các công ty đứng ngồi không yên.

Đứng trước sự việc này, tối 1/3 trên trang Weibo, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã chính thức lên tiếng. Theo đó, phía Tiêu Chiến gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng xã hội do sự việc này gây ra. Bên cạnh đó ê-kíp của Tiêu Chiến cũng gửi lời cảm ơn sự yêu quý và ủng hộ mà fan hâm mộ dành cho Tiêu Chiến đồng thời hy vọng mọi người có thể theo đuổi thần tượng một cách lý trí, dành tất cả tình yêu theo mặt tích cực.

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Bài viết được phòng làm việc của Tiêu Chiến đăng tải vào tối 1/3

Không chỉ vậy, trong bài viết này studio của Tiêu Chiến cũng nhắc nhở mọi người nên làm tốt công tác bảo vệ, phòng bị trong thời gian dịch bệnh, cùng mang lại những năng lượng tích cực cho xã hội. Bản thân Tiêu Chiến luôn ở nhà cách ly và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để phòng chống dịch Covid-19.

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Thông qua phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến gửi lời xin lỗi và mong muốn fan hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách lý trí

Tiêu Chiến nổi tiếng sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” cùng Vương Nhất Bác. Vậy nhưng nổi tiếng thường đi cùng thị phi, hành động của nhóm fan hâm mộ Tiêu Chiến lần này khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng không nhỏ.

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Hiện tại, những bộ phim và thương hiệu có sự góp mặt của nam diễn viên Tiêu Chiến đều bị netizen xứ Trung đồng loạt tẩy chay.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh Vương Nhất Bác dịch Covid-19

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