Fan của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng với tên tuổi và sự nghiệp của thần tượng thì đương nhiên cô phải xứng đáng ở vị trí nhất phiên. Rất nhiều các nhãn hàng gia dụng và mỹ phẩm cũng vì sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh nên mới đầu tư vào bộ phim này. Vì vậy giữ vai trò quan trọng nhất trong “Hữu Phỉ” đương nhiên phải là Triệu Lệ Dĩnh.

Scandal nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tố đoàn phim “ Hữu Phỉ ” cải biên kịch bản quá nhiều vừa chấm dứt thì mâu thuẫn giữa fan của nữ chính và nam chính trong bộ phim này lại nổ ra. Dù hiện nay đoàn phim đang tạm dừng quay phim vì virus Corona nhưng cuộc chiến tranh giành phiên vị giữa fan của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác vẫn đang rất căng thẳng.

Fan của Vương Nhất Bác cho rằng anh mới là người đóng vai trò quan trọng nhất trong bộ phim này

... trong khi đó, fan của Triệu Lệ Dĩnh khẳng định cô là người xứng đáng nhất với vị trí nhất phiên

Vậy nhưng fan của Vương Nhất Bác lại cho rằng thần tượng của mình mới xứng đáng có được vị trí nhất phiên trong “Hữu Phỉ”. Không chỉ vậy, có người còn khẳng định rằng thành công mà Tiêu Chiến có được trong “Trần Tình Lệnh” đều nhờ vào Vương Nhất Bác. Bởi vì diễn xuất của Tiêu Chiến trong “Trần Tình Lệnh” rất tệ, nếu không có Vương Nhất Bác thì bộ phim này đã không nổi tiếng đến vậy. “Trần Tình Lệnh” không phải là bộ phim có hai nam chính, Vương Nhất Bác chính là nhất phiên của phim này. Do đó nhất phiên trong “Hữu Phỉ” phải thuộc về Vương Nhất Bác chứ không thể nào là Triệu Lệ Dĩnh.

Tiêu Chiến bất ngờ bị fan của Vương Nhất Bác lôi vào cuộc chiến này, đúng là 'nằm sấp cũng dính đạn'

Hiện nay cả Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa fan hâm mộ. Dù mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất tốt nhưng fan của hai bên vẫn luôn bêu riếu nhau trên mạng xã hội suốt thời gian qua.