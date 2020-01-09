Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Sao quốc tế 09/01/2020 16:12

Dường như drama của đoàn phim ‘Hữu Phỉ’ vẫn chưa kết thúc khi có thông tin cho rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đòi tăng cát-sê.

Hữu Phỉ” là bộ phim truyền hình cổ trang được chú ý nhất trong thời gian tới vì có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Dự án này rất quan trọng đối với sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian nghỉ sinh con. Tuy nhiên, từ khi khai máy đến nay “Hữu Phỉ” luôn gặp phải rất nhiều thị phi.

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Người hâm mộ háo hức chờ đợi sự kết hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong 'Hữu Phỉ'

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh công khai tố đoàn phim “Hữu Phỉ” cải biên nguyên tác quá nhiều khiến rất nhiều fan hâm mộ chỉ trích đoàn làm phim. Có thông tin cho rằng bà xã Phùng Thiệu Phong còn mang cả biên kịch của mình tham gia vào quá trình thảo luận kịch bản. Trước sức ép của dư luận cũng như các nhà đầu tư, đoàn phim đã tiến hành cắt bỏ những cảnh quay không phù hợp và thay đổi kịch bản để thêm đất diễn cho nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khi khai máy đến nay 'Hữu Phỉ' luôn gặp sóng gió 

Mặc dù lùm xùm về kịch bản và vai diễn đã được giải quyết nhưng đến thời điểm hiện tại bộ phim vẫn chưa thể đóng máy. Tính đến nay “Hữu Phỉ” đã quay được gần 4 tháng. Thông thường một bộ phim cổ trang sẽ đóng máy sau khoảng 4 tháng quay nhưng đến nay đoàn phim “Hữu Phỉ” vẫn chưa thể kết thúc công việc của mình.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh công khai chỉ trích đoàn làm phim không tôn trọng nguyên tác và yêu cầu thêm đất diễn

Ngày 8/1, Sohu dẫn lời một nguồn tin cho biết lý do khiến bộ phim kéo dài thời gian quay là do phải tăng đất diễn cho Triệu Lệ Dĩnh. Việc quay lại là do yêu cầu của bà xã Phùng Thiệu Phong. Cũng theo nguồn tin này, gần đây Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác phải tiến hành quay lại những cảnh đã quay trước đây cho phù hợp với kịch bản được chỉnh sửa. Vì thêm đất diễn nên Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu tăng tiền thù lao. Tuy nhiên, đạo diễn luôn làm lơ trước ý kiến của nữ diễn viên họ Triệu. 

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Mặc dù phải quay lại nhiều cảnh nhưng đoàn làm phim lại làm ngơ trước yêu cầu tăng cát-sê của Triệu Lệ Dĩnh

Đứng trước thông tin này, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng như đoàn phim chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Kể từ khi khởi quay, “Hữu Phỉ” luôn gặp phải rất nhiều sóng gió. Nhiều người mong đoàn phim sẽ mang đến cho khán giả một “bom tấn” cổ trang, xứng với những gì mọi người kỳ vọng.

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