Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’

Từ khi khai máy đến nay 'Hữu Phỉ' luôn gặp sóng gió

Mặc dù lùm xùm về kịch bản và vai diễn đã được giải quyết nhưng đến thời điểm hiện tại bộ phim vẫn chưa thể đóng máy. Tính đến nay “Hữu Phỉ” đã quay được gần 4 tháng. Thông thường một bộ phim cổ trang sẽ đóng máy sau khoảng 4 tháng quay nhưng đến nay đoàn phim “Hữu Phỉ” vẫn chưa thể kết thúc công việc của mình.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh công khai chỉ trích đoàn làm phim không tôn trọng nguyên tác và yêu cầu thêm đất diễn

Ngày 8/1, Sohu dẫn lời một nguồn tin cho biết lý do khiến bộ phim kéo dài thời gian quay là do phải tăng đất diễn cho Triệu Lệ Dĩnh. Việc quay lại là do yêu cầu của bà xã Phùng Thiệu Phong. Cũng theo nguồn tin này, gần đây Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác phải tiến hành quay lại những cảnh đã quay trước đây cho phù hợp với kịch bản được chỉnh sửa. Vì thêm đất diễn nên Triệu Lệ Dĩnh yêu cầu tăng tiền thù lao. Tuy nhiên, đạo diễn luôn làm lơ trước ý kiến của nữ diễn viên họ Triệu.