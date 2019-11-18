Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên

Sau khi công khai "tố" nhà sản xuất bộ phim "Hữu Phỉ" cải biên quá nhiều nguyên tác, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục có động thái mới.

Là dự án đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài nghỉ sinh con, “Hữu Phỉ” được chính Triệu Lệ Dĩnh cũng như fan hâm mộ đánh giá rất cao. Có thể đây chính là tác phẩm sẽ giúp nữ diễn viên họ Triệu tiếp tục gặt hái được thành công sau thời gian nghỉ ngơi hoàn thành thiên chức của phụ nữ. Dự án 'Hữu Phỉ' được fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh chờ đợi rất lâu Trước sự ủng hộ cũng như chờ đợi của fan hâm mộ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn hết mình ở trường quay. Vậy nhưng gần đây bà xã Phùng Thiệu Phong bất ngờ “tố” đoàn phim “Hữu Phỉ” đã cải biên nguyên tác quá nhiều. Động thái này của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự ủng hộ từ tác giả cuốn tiểu thuyết này.

Nếu thành công trong bộ phim này, sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ được nâng lên tầm cao mới Chưa hết, fan hâm mộ còn phát hiện ra rằng đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đã cắt đi khá nhiều đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh và thêm nhiều phân cảnh cho nữ 3 là Chu Khiết Quỳnh. Ngày 17/11 có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh dùng người đóng thế khi tham gia bộ phim này. Fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục “bóc mẽ” đoàn phim “Hữu Phỉ”. Dù chỉ là nữ 3 nhưng Chu Khiết Quỳnh được thêm khá nhiều đất diễn trong 'Hữu Phỉ' Theo đó khi tiến hành quay bộ phim này, đoàn phim chia ra thành nhiều nhóm nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh chỉ nằm trong một nhóm vậy nên tiến độ quay của đoàn phim thế nào Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không biết. Thậm chí những khi nữ diễn viên họ Triệu không có mặt ở trường quay, đoàn làm phim vẫn dùng diễn viên đóng thế giúp Triệu Lệ Dĩnh hoàn thành các cảnh quay mà cô không hề hay biết.

Để đảm bảo chất lượng bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đã phải mời biên kịch của mình cùng tham gia thảo luận kịch bản Sau khi đăng đàn chỉ trích chuyện đoàn phim cải biên quá nhiều làm ảnh hưởng đến nguyên tác, nữ diễn viên họ Triệu còn mời biên kịch của mình cùng tham gia thảo luận kịch bản. Hành động này của cô có thể sẽ khiến các phân cảnh được tăng thêm cho nữ phụ bị cắt bỏ. Hiện nay trước sức ép của dư luận và nhà đầu tư, đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đang rơi vào thế khó.

Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và những người tình trước đây của Phùng Thiệu Phong đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ trong "Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar".

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