Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 22/09/2019 06:35

Dù thành công với nhiều vai diễn khác nhau nhưng dòng phim cổ trang mới tạo nên danh tiếng cho nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, phía đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đã xác nhận Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim này khiến nhiều fan hâm mộ khấp khởi vui mừng. Lựa chọn dòng phim cổ trang để quay trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi được đánh giá là lựa chọn vô cùng khôn ngoan của cô. Trước đây, dù từng thành công với nhiều vai diễn nhưng phim cổ trang mới làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

Lục Trinh Truyền Kỳ

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'Lục Trinh Truyền Kỳ' là bộ phim cổ trang giúp Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng

Bộ phim truyền hình “Lục Trinh Truyền Kỳ” được đánh giá là bộ phim đầu tiên giúp Triệu Lệ Dĩnh xây dựng tên tuổi của mình. Diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu trong bộ phim này giúp cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả xem truyền hình. Bộ phim này có ảnh hưởng rất lớn cho sự nghiệp diễn xuất sau này của Triệu Lệ Dĩnh.

Hoa Thiên Cốt

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Không ai phù hợp hơn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành nhân vật Hoa Thiên Cốt

“Hoa Thiên Cốt” có lẽ là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh tính đến thời điểm hiện tại. Vẻ tự nhiên, đáng yêu của nhân vật Hoa Thiên Cốt đã được nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hóa thân trọn vẹn. Nhiều khán giả còn bình luận rằng không ai có thể vào vai Hoa Thiên Cốt tốt hơn Triệu Lệ Dĩnh.

Sở Kiều Truyện

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Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn đậm nét trong 'Sở Kiều Truyện'

Một hình tượng hoàn toàn khác của Triệu Lệ Dĩnh được thể hiện trong bộ phim “Sở Kiều Truyện”. Đây cũng là một trong những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất của năm 2017. Với vai diễn Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đã ghi dấu ấn hoàn toàn mới trong sự nghiệp của mình.

Thục Sơn Chiến Kỷ

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Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình xinh đẹp trong bộ phim 'Thục Sơn Chiến Kỷ'

Trong bộ phim cổ trang “Thục Sơn Chiến Kỷ”, người xem đặc biệt chú ý đến vai diễn Ngọc Vô Tâm của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên họ Triệu gây ấn tượng bởi diễn xuất và tạo hình xinh đẹp của mình.

Tru Tiên Thanh Vân Chí

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Tạo hình Bích Dao của Triệu Lệ Dĩnh nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Mặc dù bộ phim truyền hình “Tru Tiên Thanh Vân Chí” không thành công như mong đợi nhưng tạo hình cổ trang xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn là điểm sáng. Bất luận thế nào, nhân vật Bích Dao cũng là một trong những vai diễn cổ trang làm nên tên tuổi của cô. 

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.

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Từ khóa:   Hoa Thiên Cốt Sở Kiều Truyện Triệu Lệ Dĩnh

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