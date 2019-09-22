Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, phía đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đã xác nhận Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim này khiến nhiều fan hâm mộ khấp khởi vui mừng. Lựa chọn dòng phim cổ trang để quay trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi được đánh giá là lựa chọn vô cùng khôn ngoan của cô. Trước đây, dù từng thành công với nhiều vai diễn nhưng phim cổ trang mới làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh .

Bộ phim truyền hình “Lục Trinh Truyền Kỳ” được đánh giá là bộ phim đầu tiên giúp Triệu Lệ Dĩnh xây dựng tên tuổi của mình. Diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu trong bộ phim này giúp cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả xem truyền hình. Bộ phim này có ảnh hưởng rất lớn cho sự nghiệp diễn xuất sau này của Triệu Lệ Dĩnh.

Không ai phù hợp hơn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành nhân vật Hoa Thiên Cốt

“Hoa Thiên Cốt” có lẽ là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh tính đến thời điểm hiện tại. Vẻ tự nhiên, đáng yêu của nhân vật Hoa Thiên Cốt đã được nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hóa thân trọn vẹn. Nhiều khán giả còn bình luận rằng không ai có thể vào vai Hoa Thiên Cốt tốt hơn Triệu Lệ Dĩnh.

Sở Kiều Truyện

Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn đậm nét trong 'Sở Kiều Truyện'

Một hình tượng hoàn toàn khác của Triệu Lệ Dĩnh được thể hiện trong bộ phim “Sở Kiều Truyện”. Đây cũng là một trong những bộ phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất của năm 2017. Với vai diễn Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đã ghi dấu ấn hoàn toàn mới trong sự nghiệp của mình.

Thục Sơn Chiến Kỷ

Triệu Lệ Dĩnh với tạo hình xinh đẹp trong bộ phim 'Thục Sơn Chiến Kỷ'

Trong bộ phim cổ trang “Thục Sơn Chiến Kỷ”, người xem đặc biệt chú ý đến vai diễn Ngọc Vô Tâm của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên họ Triệu gây ấn tượng bởi diễn xuất và tạo hình xinh đẹp của mình.

Tru Tiên Thanh Vân Chí

Tạo hình Bích Dao của Triệu Lệ Dĩnh nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Mặc dù bộ phim truyền hình “Tru Tiên Thanh Vân Chí” không thành công như mong đợi nhưng tạo hình cổ trang xinh đẹp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn là điểm sáng. Bất luận thế nào, nhân vật Bích Dao cũng là một trong những vai diễn cổ trang làm nên tên tuổi của cô.