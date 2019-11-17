Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 17/11/2019 14:17

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và những người tình trước đây của Phùng Thiệu Phong đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ trong "Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar".

Kể từ khi tham gia showbiz đến nay, Phùng Thiệu Phong luôn vướng nhiều tin đồn tình cảm với bạn diễn khác giới. Trong số đó, người hâm mộ thường quan tâm đến chuyện tình của Phùng Thiệu Phong với Nghê NiLâm Duẫn.

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Poster của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và hai người bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong được netizen so sánh

“Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cùng dàn tình cũ của Phùng Thiệu Phong. Ngay từ khi ban tổ chức công bố poster của các diễn viên, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni và Lâm Duẫn đã bị netizen lấy ra để so sánh.

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Những tấm hình xinh lung linh của Triệu Lệ Dĩnh được studio đăng tải...

Khi “Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” chính thức khai mạc, ba cô gái được chú ý nhất cũng đăng tải những tấm hình xinh đẹp của mình trên trang cá nhân. Studio của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan của người đẹp họ Triệu ngất ngây khi đăng những tấm hình thoát tục của bà xã Phùng Thiệu Phong. Vậy nhưng ngay sau đó hình ảnh thực tế của cô lại khiến không ít người thất vọng. Dù lựa chọn trang phục khá đẹp nhưng thần thái trên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh không được như xưa. Dường như cô không được thoải mái sau khi “tố” đoàn phim “Hữu Phỉ” cải biên quá nhiều nguyên tác.

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... vậy nhưng hình ảnh thực tế của cô nàng lại gây thất vọng

“Mỹ Nhân Ngư” Lâm Duẫn cũng đăng tải tấm hình xinh đẹp của mình và nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Thế nhưng khi hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được đăng tải, fan hâm mộ vô cùng hụt hẫng. Trong những tấm hình thực tế, Lâm Duẫn mập hơn khá nhiều. Vòng eo khá to, vóc dáng cũng không được mảnh mai giống như tấm hình người đẹp đăng tải trước đó.

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Tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng của Lâm Duẫn nhận cơn mưa lời khen...
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... nhưng hình ảnh thực tế khi đi thảm đỏ lại khác hoàn toàn
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Sở hữu ngoại hình bắt mắt, Nghê Ni được đánh giá là bạn gái xinh đẹp nhất của Phùng Thiệu Phong...
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... nhưng trong tấm ảnh này, cô lại không khoe được hết lợi thế của mình

So với Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Duẫn, Nghê Ni là người hẹn hò với Phùng Thiệu Phong lâu nhất. Thời điểm đó nhiều người tin rằng cả hai sẽ nên duyên chồng vợ vậy nhưng họ lại tuyên bố chia tay trong tiếc nuối. Vốn sở hữu đôi chân dài miên man và khuôn mặt xinh đẹp, mỗi khi xuất hiện Nghê Ni thường nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Vậy nhưng trong “Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” vừa qua, một vài tấm hình của Nghê Ni lại không được netizen đánh giá cao. Nhiều người cho rằng chính bộ trang phục của Nghê Ni đã khiến người đẹp bị “dìm hàng”.

Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Sau khá nhiều thông tin về việc bất mãn với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời cho fan hâm mộ.

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Từ khóa:   Nghê Ni Lâm Duẫn Phùng Thiệu Phong

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