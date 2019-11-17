Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và những người tình trước đây của Phùng Thiệu Phong đã có màn hội ngộ đầy bất ngờ trong "Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar".
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- Những tấm ảnh thiêu đốt mọi ánh nhìn của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh
Kể từ khi tham gia showbiz đến nay, Phùng Thiệu Phong luôn vướng nhiều tin đồn tình cảm với bạn diễn khác giới. Trong số đó, người hâm mộ thường quan tâm đến chuyện tình của Phùng Thiệu Phong với Nghê Ni và Lâm Duẫn.
“Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cùng dàn tình cũ của Phùng Thiệu Phong. Ngay từ khi ban tổ chức công bố poster của các diễn viên, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni và Lâm Duẫn đã bị netizen lấy ra để so sánh.
Khi “Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” chính thức khai mạc, ba cô gái được chú ý nhất cũng đăng tải những tấm hình xinh đẹp của mình trên trang cá nhân. Studio của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan của người đẹp họ Triệu ngất ngây khi đăng những tấm hình thoát tục của bà xã Phùng Thiệu Phong. Vậy nhưng ngay sau đó hình ảnh thực tế của cô lại khiến không ít người thất vọng. Dù lựa chọn trang phục khá đẹp nhưng thần thái trên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh không được như xưa. Dường như cô không được thoải mái sau khi “tố” đoàn phim “Hữu Phỉ” cải biên quá nhiều nguyên tác.
“Mỹ Nhân Ngư” Lâm Duẫn cũng đăng tải tấm hình xinh đẹp của mình và nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Thế nhưng khi hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được đăng tải, fan hâm mộ vô cùng hụt hẫng. Trong những tấm hình thực tế, Lâm Duẫn mập hơn khá nhiều. Vòng eo khá to, vóc dáng cũng không được mảnh mai giống như tấm hình người đẹp đăng tải trước đó.
So với Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Duẫn, Nghê Ni là người hẹn hò với Phùng Thiệu Phong lâu nhất. Thời điểm đó nhiều người tin rằng cả hai sẽ nên duyên chồng vợ vậy nhưng họ lại tuyên bố chia tay trong tiếc nuối. Vốn sở hữu đôi chân dài miên man và khuôn mặt xinh đẹp, mỗi khi xuất hiện Nghê Ni thường nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Vậy nhưng trong “Đêm Từ Thiện Harper’s Bazaar” vừa qua, một vài tấm hình của Nghê Ni lại không được netizen đánh giá cao. Nhiều người cho rằng chính bộ trang phục của Nghê Ni đã khiến người đẹp bị “dìm hàng”.