Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Khi những hình ảnh đầu tiên của ‘Hữu Phỉ’ được tiết lộ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Vương Nhất Bác đã không làm khán giả thất vọng.

“Hữu Phỉ” đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được khán giả mong đợi nhất vì có sự góp mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên đang hot hiện nay Vương Nhất Bác. Ngay từ khi bấm máy, mọi thông tin về cặp đôi diễn viên chính của bộ phim luôn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác trong bộ phim 'Hữu Phỉ' mới được đăng tải

Những lo lắng của fan hâm mộ về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên chính đã không còn khi xem những hình ảnh này

Trước đây không ít fan của Vương Nhất Bác cho rằng, việc Triệu Lệ Dĩnh hơn thần tượng của mình tới 10 tuổi sẽ khiến cả hai khó diễn cảnh tình cảm. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất của cặp đôi mới đã chinh phục ngay cả những khán giả khó tính nhất.

Dù hơn Vương Nhất Bác 10 tuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất trẻ trung

'Hữu Phỉ' hứa hẹn sẽ trở thành một trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc đáng xem nhất trong thời gian tới

Trong những tấm hình được tung ra mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác khá xứng đôi với nhau. Fan hâm mộ của cặp đôi cũng như fan của nguyên tác “Hữu Phỉ” rất mong đợi ngày bộ phim được phát sóng.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian dài vắng bóng

“Hữu Phỉ” là dự án đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau thời gian tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để lấy chồng và sinh con. Nhiều người cho rằng cô khá thông minh khi lựa chọn một tác phẩm cổ trang cho lần trở lại này vì đây luôn là thế mạnh của nữ diễn viên họ Triệu.

Điểm danh 5 bộ phim cổ trang làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh Dù thành công với nhiều vai diễn khác nhau nhưng dòng phim cổ trang mới tạo nên danh tiếng cho nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-va-vuong-nhat-bac-don-tim-fan-khi-khoe-anh-tinh-be-binh-ben-nhau-340531.html