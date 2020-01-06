Dù đã lập gia đình nhưng Trần Hiểu vẫn luôn yêu Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 06/01/2020 12:28

Bài viết mới đây của Vu Chính được cho là đề cập đến chuyện tình một thuở của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu.

Mặc dù hiện nay nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã kết hôn với Phùng Thiệu Phong còn nam diễn viên Trần Hiểu cũng đã lập gia đình với Trần Nghiên Hy nhưng chuyện tình một thời của cặp đôi này vẫn luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từng đóng chung trong bộ phim 'Lục Trinh Truyền Kỳ'

Mới đây nhất, biên kịch vàng Vu Chính đã đăng một bài viết trên trang cá nhân và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo đó ông đang viết một kịch bản dựa trên câu chuyện có thật về mối tình giữa hai nam nữ diễn viên nổi tiếng cùng đóng chung trong một bộ phim.

Nữ diễn viên rất yêu bạn trai và ngày một nổi tiếng, còn nam diễn viên mãi không thể ghi dấu ấn riêng, sau đó cả hai đã chia tay. Sau nhiều năm dù đã có gia đình riêng nhưng anh vẫn không thể quên được người yêu cũ. Trong một lần uống say anh đã nói với bạn thân của mình rằng từ trước đến nay anh vẫn không thể quên hình bóng người cũ.

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Sau khi hợp tác, cặp đôi đã vướng tin đồn 'phim giả tình thật'
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Suốt một thời gian dài, Triệu Lệ Dĩnh - Trần Hiểu được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất Cbiz

Bài viết của Vu Chính được netizen xứ Trung cho là đang nói đến mối tình của Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu trước đây. Dù ngay sau đó Vu Chính đã gỡ bài viết nhưng nó vẫn trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội.

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Theo Vu Chính, Trần Hiểu vẫn còn yêu Triệu Lệ Dĩnh dù đã kết hôn với Trần Nghiên Hy
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Mặc dù đã xóa bài viết ngay sau đó nhưng Vu Chính vẫn nhận nhiều chỉ trích từ fan hâm mộ của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu

Nhiều người chỉ trích Vu Chính lợi dụng chuyện tình cảm trước đây của Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh để gây chú ý. Fan hâm mộ của cặp đôi vô cùng bức xúc vì hành động này của Vu Chính. Họ cho rằng dù sao cả hai cũng đã yên bề gia thất, việc khơi lại chuyện cũ sẽ khiến cuộc sống riêng của hai diễn viên gặp sóng gió.

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Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng xứ Trung.

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Từ khóa:   Trần Hiểu Phùng Thiệu Phong Trần Nghiên Hy

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