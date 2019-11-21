Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Sau nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh "tố" đoàn phim "Hữu Phỉ", đến lượt nam chính Vương Nhất Bác có động thái của mình.
- Triệu Lệ Dĩnh đọ sắc cùng dàn tình cũ của ông xã Phùng Thiệu Phong
- Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’
Những ngày gần đây, Cbiz ồn ào với thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đăng đàn chỉ trích đoàn phim “Hữu Phỉ” cải biên nguyên tác khá nhiều khiến nữ chính mất nhiều đất diễn. Ngay sau đó, hàng loạt fan hâm mộ đã có động thái nhắm vào nhà sản xuất phim truyền hình "Hữu Phỉ".
Ngay cả tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng yêu cầu nhà sản xuất phải tôn trọng nguyên tác. Triệu Lệ Dĩnh cũng mời biên kịch của mình tham gia vào quá trình thảo luận kịch bản. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, trước sức ép từ nhiều phía, đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đã tiến hành cắt bớt các phân cảnh trước đây vốn được thêm vào cho nhân vật nữ 3 do Chu Khiết Quỳnh đóng.
Có vẻ như những hành động thiếu dứt khoát từ nhà sản xuất bộ phim đã gây bất mãn cho khán giả cũng như fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. Gần đây có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và nam chính Vương Nhất Bác nối tiếp nhau hủy theo dõi trang chủ của bộ phim “Hữu Phỉ” trên Weibo. Hành động này của cả hai gây bất ngờ cho dư luận.
“Hữu Phỉ” là dự án phim truyền hình rất được chờ đợi vì đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh. Sự kết hợp của nữ diễn viên họ Triệu với Vương Nhất Bác – một trong những nam diễn viên được ưu ái nhất Cbiz hiện nay khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.