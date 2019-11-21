Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Sau nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh "tố" đoàn phim "Hữu Phỉ", đến lượt nam chính Vương Nhất Bác có động thái của mình.

Những ngày gần đây, Cbiz ồn ào với thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đăng đàn chỉ trích đoàn phim “Hữu Phỉ” cải biên nguyên tác khá nhiều khiến nữ chính mất nhiều đất diễn. Ngay sau đó, hàng loạt fan hâm mộ đã có động thái nhắm vào nhà sản xuất phim truyền hình "Hữu Phỉ".

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh công khai 'tố' đoàn phim 'Hữu Phỉ' cải biên nguyên tác quá nhiều

Ngay cả tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng yêu cầu nhà sản xuất phải tôn trọng nguyên tác. Triệu Lệ Dĩnh cũng mời biên kịch của mình tham gia vào quá trình thảo luận kịch bản. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, trước sức ép từ nhiều phía, đoàn làm phim “Hữu Phỉ” đã tiến hành cắt bớt các phân cảnh trước đây vốn được thêm vào cho nhân vật nữ 3 do Chu Khiết Quỳnh đóng.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác lần lượt hủy theo dõi trang chủ của đoàn phim 'Hữu Phỉ'

Có vẻ như những hành động thiếu dứt khoát từ nhà sản xuất bộ phim đã gây bất mãn cho khán giả cũng như fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. Gần đây có thông tin cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và nam chính Vương Nhất Bác nối tiếp nhau hủy theo dõi trang chủ của bộ phim “Hữu Phỉ” trên Weibo. Hành động này của cả hai gây bất ngờ cho dư luận.

Chưa thực hiện hết các cảnh quay nhưng 'Hữu Phỉ' lại vướng phải scandal này khiến fan tiếc nuối

“Hữu Phỉ” là dự án phim truyền hình rất được chờ đợi vì đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh. Sự kết hợp của nữ diễn viên họ Triệu với Vương Nhất Bác – một trong những nam diễn viên được ưu ái nhất Cbiz hiện nay khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Động thái mới của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà sản xuất ‘Hữu Phỉ’ đứng ngồi không yên Sau khi công khai "tố" nhà sản xuất bộ phim "Hữu Phỉ" cải biên quá nhiều nguyên tác, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục có động thái mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-va-vuong-nhat-bac-cung-nhau-quay-lung-voi-doan-phim-huu-phi-344713.html