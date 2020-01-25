Giàu có là thế nhưng vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà cho bố mẹ?

Mặc dù nổi tiếng và giàu có nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn không mua nhà đắt tiền cho bố mẹ của mình. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một gương mặt khá quen thuộc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Mặc dù xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo bài bản nhưng sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều đồng nghiệp phải nể phục. Dù không được đào tạo bài bản nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá rất cao về diễn xuất Những năm gần đây nữ diễn viên họ Triệu ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng. Nhờ đó sự nghiệp của cô cũng bước sang một trang mới. Thành công của những bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia giúp cô sở hữu một lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo đã tìm đến nàng “Hoa Thiên Cốt”.

Nữ diễn viên họ Triệu dành một năm để lập gia đình và sinh con nhưng sức nóng từ cái tên Triệu Lệ Dĩnh không vì thế mà hạ nhiệt Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc. Sau khi về chung nhà với Phùng Thiệu Phong, tháng 3/2019 cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng. Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi một vài tháng rồi trở lại với guồng quay của công việc. Mặc dù đã có chồng con nhưng không thể phủ nhận sức hút của Triệu Lệ Dĩnh. Vừa mới quay trở lại showbiz, bà xã Phùng Thiệu Phong đã sở hữu trong tay rất nhiều kịch bản chất lượng. Nhiều người dự đoán rằng trong thời gian tới Triệu Lệ Dĩnh sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Dù không có người chống lưng nhưng Triệu Lệ Dĩnh đang từng bước khẳng định tầm ảnh hưởng của mình tại Cbiz Hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là một trong những ngôi sao có thu nhập “khủng” nhất Cbiz. Dù giàu có là vậy nhưng mỗi lần xuất hiện nữ diễn viên họ Triệu vẫn khá giản dị. Điều ít người biết đó là mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn không giúp bố mẹ mua biệt thự để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nổi tiếng và giàu có nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không mua biệt thự đắt tiền cho bố mẹ ở Trả lời vấn đề này, Triệu Lệ Dĩnh từng nói rằng hiện nay cuộc sống của bố mẹ cô rất tốt. Cô muốn quyên góp tiền cho những người cần hơn. Câu giải thích này của nữ diễn viên họ Triệu càng khiến cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Hết đòi thêm đất diễn, Triệu Lệ Dĩnh lại muốn tăng cát-sê trong ‘Hữu Phỉ’ Dường như drama của đoàn phim ‘Hữu Phỉ’ vẫn chưa kết thúc khi có thông tin cho rằng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đòi tăng cát-sê.

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