Phản ứng lạnh lùng của Angela Baby trước lời chúc ngọt ngào của Huỳnh Hiểu Minh

Còn nhớ một năm trước đây, nam tài tử họ Huỳnh gọi vợ là “mẹ đẹp” trong lời chúc mừng sinh nhật gửi tới Angela Baby. Vậy nhưng cộng đồng mạng lại nhận xét rằng cách xưng hô với vợ của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Khải Uy giống hệt nhau. Từ đây xuất hiện nhiều lời đồn đoán hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang gặp vấn đề, giống cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy trước đây.

Huỳnh Hiểu Minh muốn xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt với Angela Baby

Không muốn sự việc này tiếp tục xảy ra, vào ngày sinh nhật của bà xã năm nay Huỳnh Hiểu Minh là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc đến vợ. Không còn dùng “mẹ đẹp” như năm ngoái, anh viết: “Bà xã, chúc mừng sinh nhật”. Lời chúc ngọt ngào của anh giúp fan hâm mộ yên tâm phần nào trước tin đồn hôn nhân trục trặc của thần tượng.