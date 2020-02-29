Phản ứng lạnh lùng của Angela Baby trước lời chúc ngọt ngào của Huỳnh Hiểu Minh

Động thái này của Angela Baby khiến nhiều người nghi ngờ Huỳnh Hiểu Minh đang cố tình đóng kịch cho mối quan hệ vợ chồng vốn chẳng hạnh phúc của mình.
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Còn nhớ một năm trước đây, nam tài tử họ Huỳnh gọi vợ là “mẹ đẹp” trong lời chúc mừng sinh nhật gửi tới Angela Baby. Vậy nhưng cộng đồng mạng lại nhận xét rằng cách xưng hô với vợ của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Khải Uy giống hệt nhau. Từ đây xuất hiện nhiều lời đồn đoán hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đang gặp vấn đề, giống cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy trước đây.
Không muốn sự việc này tiếp tục xảy ra, vào ngày sinh nhật của bà xã năm nay Huỳnh Hiểu Minh là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc đến vợ. Không còn dùng “mẹ đẹp” như năm ngoái, anh viết: “Bà xã, chúc mừng sinh nhật”. Lời chúc ngọt ngào của anh giúp fan hâm mộ yên tâm phần nào trước tin đồn hôn nhân trục trặc của thần tượng.
Tuy nhiên, phản ứng lạnh lùng của Angela Baby lại nhận được sự chú ý của nhiều người. Cô sẵn sàng cảm ơn lời chúc của Dương Mịch và Nghê Ni nhưng lại “làm lơ” trước lời chúc của chồng. Vì thế, nhiều người nghi ngờ Huỳnh Hiểu Minh đang cố thể hiện cho mọi người thấy gia đình mình vẫn rất hạnh phúc nhưng đáng tiếc Angela Baby lại không phối hợp với chồng.
Hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby luôn vướng phải tin đồn trục trặc nhiều năm trở lại đây. Mặc dù những người trong cuộc đã nhiều lần phủ nhận nhưng việc cả hai ít tương tác với nhau trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ không khỏi hoài nghi.