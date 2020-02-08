Photoshop quá đà, Angela Baby trở thành trò cười của cộng đồng mạng

Sao quốc tế 08/02/2020 06:26

Mới đây, một vài tấm ảnh của Angela Baby khiến cộng đồng mạng xứ Trung tranh cãi vì chỉnh sửa quá đà.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Angela Baby lên như diều gặp gió, đặc biệt là sau khi kết hôn với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Từ một cô người mẫu ít người biết đến, Angela Baby nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hạng A được các nhãn hàng săn đón của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ vậy bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn tự thành lập công ty để không phụ thuộc vào chồng.

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Angela Baby xuất hiện vô cùng xinh đẹp trong một sự kiện gần đây

Không chỉ tham gia các chương trình truyền hình thực tế, Angela Baby còn nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn có tiếng. Cô cũng là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Mặc dù đã lấy chồng và sinh con nhưng cô vẫn là nữ thần nhan sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Không cần photoshop, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất xinh đẹp

Trong một chương trình truyền hình gần đây, bà xã Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ rằng ngoài tiếng Anh cô còn nói khá tốt tiếng Nhật. Thời gian hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản những năm trước đã giúp cô có thể sử dụng lưu loát ngôn ngữ này. Chia sẻ của Angela Baby khiến cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ fan hâm mộ.

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Đôi chân bất thường của Angela Baby sau khi chỉnh sửa khiến cô bị chế nhạo

Thế nhưng, điều đáng nói là studio của Angela Baby lại tung ra một tấm hình gây tranh cãi. Vì được chỉnh sửa quá đà nên đôi chân của bà xã Huỳnh Hiểu Minh một bên to một bên nhỏ. Nhiều fan hâm mộ của người đẹp tỏ ra vô cùng bất mãn về cách làm việc của các cộng sự của Angela Baby. Một số fan có mặt trực tiếp tại sự kiện cho biết Angela Baby xinh đẹp hơn nhiều ở đời thực. Do đó, không ít người đặt câu hỏi phải chăng càng lạm dụng phần mềm chỉnh sửa, nhan sắc của bà xã Huỳnh Hiểu Minh càng bất thường?

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Khoe nhan sắc kiều diễm, Angela Baby ‘đại náo’ Cbiz trong ngày đầu năm

Với nhan sắc đỉnh cao của mình, Angela Baby đã có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng trong ngày đầu năm 2020.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ

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