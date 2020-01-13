Netizen xứ Trung dành cơn mưa lời khen cho Angela Baby vì một hành động nhỏ

Cùng xuất hiện trong một sự kiện, hành động nhỏ của Angela Baby dành cho Lưu Diệc Phi giúp cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Hai ngày nay, netizen xứ Trung vẫn bàn luận không ngớt về sự kiện “Đêm Weibo” diễn ra vào ngày 11/1. Sự kiện này có sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ hiện nay như: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử, Dịch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Lưu Diệc Phi…

'Đêm Weibo' vừa qua là sự kiện quy tụ những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Màn đọ sắc của những nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ trong sự kiện này luôn là chủ đề được dư luận Trung Quốc bàn luận sôi nổi. Hôm nay, một bài viết trên QQ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận liên quan đến hành động “trượng nghĩa” của Angela Baby.

Theo đó, trong "Đêm Weibo", những nhan sắc đỉnh cao của Cbiz là Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Angela Baby và Đồng Lệ Á cùng xuất hiện trên một sân khấu. Mỗi người một vẻ, cảnh tượng này được netizen xứ Trung nhận xét là “chưa từng xuất hiện”. Không chỉ vậy, 4 người đẹp còn nắm tay nhau để chụp chung những tấm hình vô cùng mãn nhãn.

Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Angela Baby, Đồng Lệ Á cùng xuất hiện trên một sân khấu

Ngày hôm đó, Lưu Diệc Phi mặc bộ đồ công chúa khiến cô gặp khó khăn khi di chuyển. Khi bước xuống chỗ ngồi, Angela Baby đã phải dìu Lưu Diệc Phi để “thần tiên tỷ tỷ” không bị té ngã. Hành động này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Hành động dìu đỡ Lưu Diệc Phi của Angela Baby nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Giữa showbiz đầy rẫy đấu đá và đầy thị phi, hành động đẹp của Angela Baby được dư luận đánh giá rất cao.

Angela Baby đẹp như tranh vẽ trong bộ trang phục triều Thanh Angela Baby tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi với tạo hình trang phục nhà Thanh trong bộ ảnh mới được đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-xu-trung-danh-con-mua-loi-khen-cho-angela-baby-vi-mot-hanh-dong-nho-348684.html