Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Sau nhiều mong đợi, cuối cùng Angela Baby cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 42 đến ông xã Huỳnh Hiểu Minh.
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Liên tục vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt, nhiều người chờ đợi hành động tích cực của Angela Baby vào ngày sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh. Cuối cùng, Angela Baby cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng trên trang cá nhân của mình.
Dù Huỳnh Hiểu Minh đã ngọt ngào cảm ơn vợ sau khi nhận được lời chúc mừng, vậy nhưng chỉ với vỏn vẹn với 4 chữ “sinh nhật vui vẻ”, Angela Baby lại khiến nhiều người hoài nghi về hôn nhân. Netizen xứ Trung hoài nghi Angela Baby đang cố diễn kịch để mọi người tin rằng tình cảm giữa hai vợ chồng vẫn tốt đẹp.
Có ý kiến cho rằng Angela Baby giống như đang bị ép buộc, ngay cả những người bạn bình thường cũng không sử dụng lời chúc cụt ngủn như vậy. Phải chăng cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đang cố gắng diễn kịch?
Bên cạnh đó, một số người cho rằng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn đã lâu nên dĩ nhiên không còn mặn nồng như trước. Việc ghi nhớ và gửi lời chúc vào ngày sinh nhật cũng là quan tâm đến nhau rồi. Trên thực tế, vào thời điểm hiện tại, mọi động thái của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều vấp phải ánh mắt hoài nghi của dư luận. Dù cố gắng thể hiện hay giải thích thế nào, cả hai cũng không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của người hâm mộ.