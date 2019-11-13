Cố gắng gửi lời chúc đến chồng nhưng Angela Baby vẫn bị cho là đang diễn kịch

Sao quốc tế 13/11/2019 17:08

Sau nhiều mong đợi, cuối cùng Angela Baby cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 42 đến ông xã Huỳnh Hiểu Minh.

Liên tục vướng tin đồn hôn nhân rạn nứt, nhiều người chờ đợi hành động tích cực của Angela Baby vào ngày sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh. Cuối cùng, Angela Baby cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chồng trên trang cá nhân của mình.

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Angela Baby cố gắng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Huỳnh Hiểu Minh nhưng vẫn bị dư luận cho là đang diễn kịch
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Vỏn vẹn 4 chữ 'sinh nhật vui vẻ', Angela Baby khiến nhiều người tin rằng cô không thoải mái khi gửi lời chúc đến chồng

Dù Huỳnh Hiểu Minh đã ngọt ngào cảm ơn vợ sau khi nhận được lời chúc mừng, vậy nhưng chỉ với vỏn vẹn với 4 chữ “sinh nhật vui vẻ”, Angela Baby lại khiến nhiều người hoài nghi về hôn nhân. Netizen xứ Trung hoài nghi Angela Baby đang cố diễn kịch để mọi người tin rằng tình cảm giữa hai vợ chồng vẫn tốt đẹp.

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Từng có một đám cưới cổ tích vậy nhưng hiện nay hôn nhân của cặp đôi Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh liên tục vướng tin đồn rạn nứt

Có ý kiến cho rằng Angela Baby giống như đang bị ép buộc, ngay cả những người bạn bình thường cũng không sử dụng lời chúc cụt ngủn như vậy. Phải chăng cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đang cố gắng diễn kịch?

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Ở thời điểm hiện tại, mọi phát ngôn hay hành động của cặp đôi nổi tiếng đều nhận được ý kiến trái chiều từ dư luận

Bên cạnh đó, một số người cho rằng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn đã lâu nên dĩ nhiên không còn mặn nồng như trước. Việc ghi nhớ và gửi lời chúc vào ngày sinh nhật cũng là quan tâm đến nhau rồi. Trên thực tế, vào thời điểm hiện tại, mọi động thái của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều vấp phải ánh mắt hoài nghi của dư luận. Dù cố gắng thể hiện hay giải thích thế nào, cả hai cũng không nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của người hâm mộ.

Động thái đáng ngờ của Angela Baby trong ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh

Động thái đáng ngờ của Angela Baby trong ngày sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh

Dương Tử cố thức khuya chúc mừng sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh trong khi Angela Baby lại có động thái đáng ngờ.

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Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby

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