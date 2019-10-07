Giữa tâm bão ly hôn, Angela Baby nhận cơn mưa lời khen vì hành động đẳng cấp này

Xinh đẹp như nữ thần tại LHP Busan, tuy nhiên hành động đẳng cấp của Angela Baby mới là điều giúp cô nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
- Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh
- Ngỡ ngàng với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa đẹp không góc chết của Angela Baby
Thời gian vừa qua, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí bà xã của Huỳnh Hiểu Minh còn có hành động ngầm ám chỉ chồng ngoại tình khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.
Giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt vì Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình, Angela Baby vẫn tích cực làm việc và chăm lo cho con trai Tiểu Hải Miên. Vừa mới kết thúc chuyến công tác tại châu Âu, Angela Baby đã vội vã về nhà đưa con trai đi học. Hành động này của Angela Baby khiến Huỳnh Hiểu Minh nhận rổ “gạch đá” vì để vợ một mình chăm lo cho con trai.
Bỏ ngoài tai mọi ồn ào đời tư, Angela Baby xuất hiện lộng lẫy tại LHP Busan và nhận cơn mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Bên cạnh nhan sắc đỉnh cao, cô còn gây ấn tượng mạnh vì khéo léo xử lý để không bị té ngã khi đi thảm đỏ. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng cách xử lý của Angela Baby ăn đứt sự cố ngã trên thảm đỏ của siêu mẫu nổi tiếng Hề Mộng Dao.
Dù xuất thân từ nghề người mẫu nhưng thành công của Angela Baby trong lĩnh vực này không thể so sánh với Hề Mộng Dao. Tuy nhiên, sau vụ việc này nhiều người nhận xét khả năng xử lý tình huống của Angela Baby tinh tế hơn Hề Mộng Dao rất nhiều.