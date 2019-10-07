Giữa tâm bão ly hôn, Angela Baby nhận cơn mưa lời khen vì hành động đẳng cấp này

Sao quốc tế 07/10/2019 10:43

Xinh đẹp như nữ thần tại LHP Busan, tuy nhiên hành động đẳng cấp của Angela Baby mới là điều giúp cô nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Thời gian vừa qua, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí bà xã của Huỳnh Hiểu Minh còn có hành động ngầm ám chỉ chồng ngoại tình khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.

angela baby 1
Angela Baby xinh đẹp xuất hiện lại LHP Busan năm nay
angela baby 2
Truyền thông xứ Hàn khen ngợi nhan sắc của Angela Baby như tiên nữ hạ phàm

Giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt vì Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình, Angela Baby vẫn tích cực làm việc và chăm lo cho con trai Tiểu Hải Miên. Vừa mới kết thúc chuyến công tác tại châu Âu, Angela Baby đã vội vã về nhà đưa con trai đi học. Hành động này của Angela Baby khiến Huỳnh Hiểu Minh nhận rổ “gạch đá” vì để vợ một mình chăm lo cho con trai.

angela baby 3
Khi đi thảm đỏ, Angela Baby suýt bị té ngã...
angela baby 4
... tuy nhiên, cô đã khéo léo xử lý tình huống

Bỏ ngoài tai mọi ồn ào đời tư, Angela Baby xuất hiện lộng lẫy tại LHP Busan và nhận cơn mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Bên cạnh nhan sắc đỉnh cao, cô còn gây ấn tượng mạnh vì khéo léo xử lý để không bị té ngã khi đi thảm đỏ. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng cách xử lý của Angela Baby ăn đứt sự cố ngã trên thảm đỏ của siêu mẫu nổi tiếng Hề Mộng Dao.

angela baby 5
Không chỉ nhan sắc lộng lẫy, hành động đẳng cấp của Angela Baby nhận cơn mưa lời khen từ netizen xứ Trung 
angela baby 6
Siêu mẫu Hề Mộng Dao được đem ra so sánh với Angela Baby vì cú té ngã để đời của mình trên sân khấu Victoria's Secret 2017

Dù xuất thân từ nghề người mẫu nhưng thành công của Angela Baby trong lĩnh vực này không thể so sánh với Hề Mộng Dao. Tuy nhiên, sau vụ việc này nhiều người nhận xét khả năng xử lý tình huống của Angela Baby tinh tế hơn Hề Mộng Dao rất nhiều.

Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby

Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby

Từng gây tranh cãi về nhan sắc nhưng những tấm hình thuở mới vào nghề của Angela Baby được đăng tải lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình

TIN LIÊN QUAN

Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby

Ngất ngây với dung nhan thuở mới vào nghề của Angela Baby

Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh

Câu nói của Angela Baby vô tình hé lộ nhược điểm về tính cách của Huỳnh Hiểu Minh

Ngỡ ngàng với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa đẹp không góc chết của Angela Baby

Ngỡ ngàng với những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa đẹp không góc chết của Angela Baby

Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Angela Baby ngán ngẩm khi phải ‘đóng kịch’ với Huỳnh Hiểu Minh

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

Hành động của Angela Baby ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình?

Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby

Netizen xứ Trung đổ gục trước nhan sắc thiên thần của Angela Baby

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 14 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới