Giữa tâm bão ly hôn, Angela Baby nhận cơn mưa lời khen vì hành động đẳng cấp này

Thời gian vừa qua, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Thậm chí bà xã của Huỳnh Hiểu Minh còn có hành động ngầm ám chỉ chồng ngoại tình khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.

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Truyền thông xứ Hàn khen ngợi nhan sắc của Angela Baby như tiên nữ hạ phàm

Giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt vì Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình, Angela Baby vẫn tích cực làm việc và chăm lo cho con trai Tiểu Hải Miên. Vừa mới kết thúc chuyến công tác tại châu Âu, Angela Baby đã vội vã về nhà đưa con trai đi học. Hành động này của Angela Baby khiến Huỳnh Hiểu Minh nhận rổ “gạch đá” vì để vợ một mình chăm lo cho con trai.