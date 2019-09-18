Chuyện hôn nhân của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Thời gian gần đây cả hai thường tỏ ra xa xách, thậm chí dù tham gia cùng chương trình nhưng không muốn xuất hiện với nhau.

Ngày 17/9, Angela Baby xuất hiện tại sân bay Thượng Hải. Bà mẹ một con mặc bộ đồ màu đen khoe vòng eo con kiến đầy gợi cảm. Sau đó không lâu, Huỳnh Hiểu Minh cũng xuất hiện tại sân bay. Dù thời gian chênh lệch không nhiều nhưng vợ chồng cặp đôi nổi tiếng vẫn không đi cùng nhau khiến thông tin hôn nhân của họ trục trặc lại một lần nữa được lan truyền.

Huỳnh Hiểu Minh cũng có mặt tại sân bay Thượng Hải nhưng hai vợ chồng lại làm lơ với nhau

Đặc biệt, trong lần xuất hiện này, Angela Baby bất ngờ đội chiếc mũ màu xanh lá. Theo văn hóa của người Hoa, đội mũ xanh lá thể hiện cho việc bị cắm sừng. Việc bà xã Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn chiếc mũ gây tranh cãi này để đội vào đúng giai đoạn nhạy cảm của cuộc hôn nhân khiến nhiều người nghĩ rằng phải chăng Huỳnh Hiểu Minh đã vụng trộm với người khác.

Hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại một lần nữa dính tin đồn tan vỡ

Ngay sau khi những tấm hình này được đăng tải, nhiều người cho rằng Angela Baby đang dùng hành động của mình để bóc mẽ việc Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình. Là một người Trung Quốc, Angela Baby chắc chắn biết được ý nghĩa sâu xa của việc đội mũ xanh, vậy nhưng cô vẫn cố tình đội. Phải chăng đây là thông điệp ngầm về việc làm không hay của Huỳnh Hiểu Minh? Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của dư luận.