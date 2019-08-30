Huỳnh Hiểu Minh bị tố mượn vương miện bạc tỷ để cầu hôn Angela Baby nhưng không muốn trả

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị một tài khoản mạng bóc mẽ chuyện đi mượn vương miện tiền tỷ để cầu hôn nhưng không muốn trả lại.

Gần đây vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn phải đối mặt với những tin đồn liên quan đến hôn nhân trục trặc. Không chỉ vậy, nam tài tử họ Huỳnh còn liên tục vấp phải những thông tin tiêu cực khi thế chỗ Triệu Vy tham gia chương trình “Nhà Hàng Trung Hoa”. Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tục phải đối mặt với những tin đồn ác ý suốt thời gian qua Vậy nhưng dường như sóng gió vẫn chưa qua đi với cặp đôi nổi tiếng này. Ngày 29/8 một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin, vương miện Huỳnh Hiểu Minh dùng để cầu hôn Angela Baby năm xưa cũng là đi mượn của người khác.

Theo đó, chiếc vương miện mà Angela Baby đội trên đầu khi được Huỳnh Hiểu Minh cầu hôn có giá trị vài tỷ đồng do ê-kíp của Huỳnh Hiểu Minh đi mượn của người khác. Lúc đó phía nam tài tử chỉ nói là mượn nhưng sau khi cầu hôn, Angela Baby vô cùng thích chiếc vương miện này nên không muốn trả lại. Một tài khoản mạng xã hội tuyên bố Huỳnh Hiểu Minh đã mượn chiếc vương miện này để cầu hôn Angela Baby

Nhiều cư dân mạng nhận thấy rằng chiếc vương miện đó khá giống với chiếc vương miện Angela Baby đội khi nhận lời cầu hôn của Huỳnh Hiểu Minh Tài khoản này tiết lộ thêm, phía Huỳnh Hiểu Minh còn muốn giúp đơn vị này làm quảng cáo để cấn trừ tiền vương miện nhưng đáng tiếc đã bị từ chối. Cuối cùng nam tài tử cũng chịu trả lại chiếc vương miện đắt tiền này cho người sở hữu. Trước thông tin không hay này, Huỳnh Hiểu Minh chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Huỳnh Hiểu Minh từng bỏ ra 680 tỷ để tổ chức hôn lễ thế kỷ của mình và Angela Baby Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tổ chức đám cưới thế kỷ, chi phí ước tính vào khoảng 200 triệu tệ (khoảng 680 tỷ đồng). Vậy nhưng kết hôn mới được vài năm, cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ thường xuyên phải đối mặt với tin đồn hôn nhân tan vỡ.

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