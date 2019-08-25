Nghịch lý trong sự nghiệp hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

Sao quốc tế 25/08/2019 06:49

Hiện nay sự nghiệp của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby được netizen xứ Trung ví von “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”.

Nói đến các cặp đôi đang hot nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay không thể không nhắc đến vợ chồng Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby. Cả hai đều là những ngôi sao nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

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Sự nghiệp hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã khác trước rất nhiều

Về ngoại hình, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều sở hữu vẻ đẹp hơn người. Xét về khả năng diễn xuất Huỳnh Hiểu Minh luôn được người hâm mộ đánh giá cao hơn vợ. Nam tài tử họ Huỳnh được đào tạo bài bản và khả năng diễn xuất của anh luôn được ghi nhận qua các vai diễn trong nhiều năm qua. Còn Angela Baby xuất thân từ nghề người mẫu, nghiệp diễn đến với cô hoàn toàn bất ngờ nên chưa một vai diễn nào của cô được người xem đánh giá cao về diễn xuất.

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Angela Baby bị chê diễn dở nhưng luôn có rất nhiều kịch bản mời gọi cô

Vậy nhưng trên thực tế hiện nay Angela Baby lại không ngừng nhận được nhiều kịch bản hay. Thậm chí những diễn viên nam nổi tiếng chỉ sau một đêm như Đặng Luân, Chu Nhất Long, Lý Hiện đều lần lượt được lựa chọn hợp tác với cô. Dù rất nhiều lần khán giả ngán ngẩm bởi lối diễn xuất không cảm xúc của Angela Baby nhưng các đạo diễn vẫn gửi những lời mời hợp tác đến cô.

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Nhiều đạo diễn không muốn mời Huỳnh Hiểu Minh đóng chính vì lo sợ hiệu ứng mang về không cao

Trong khi đó, dù vẫn được xem là diễn viên tuyến đầu nhưng độ nổi tiếng và fan hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh không còn như ngày xưa. Nếu mời anh hợp tác, các đạo diễn sẽ phải trả thù lao như những diễn viên đang hot nhất hiện tại nhưng hiệu quả mang về không thể so sánh được với những hot boy mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì lý do này, ít đạo diễn nào muốn mời Huỳnh Hiểu Minh tham gia trong những bộ phim của mình.

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Trong thời gian tới chàng trai được nhắc đến nhiều nhất trong mùa hè này - Lý Hiện sẽ có dự án hợp tác với Angela Baby

Netizen xứ Trung nhận xét rằng, tình hình sự nghiệp hiện tại của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby thật giống với câu “kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Trong khi Angela Baby luôn bị chê diễn xuất dở nhưng lại có vô số kịch bản mời hợp tác còn Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá cao về diễn xuất lại không có đạo diễn nào để ý đến.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh Angela Baby

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