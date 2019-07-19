Angela Baby bất ngờ về căn hộ của Huỳnh Hiểu Minh lúc đêm khuya giữa tâm bão ly hôn

Gần đây rộ lên khá nhiều thông tin không hay liên quan đến cuộc hôn nhân của cặp đôi vàng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh . Trên thực tế, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không bao giờ cùng nhau đưa con đi chơi.

Sau Dương Mịch, Angela Baby cũng khoe vòng eo con kiến gợi cảm của mình

Nhiều lần fan hâm mộ bắt gặp Angela Baby một mình đưa Tiểu Hải Miên đi chơi mà không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Cbiz thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, trả lời báo chí, cả hai đều phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Angela Baby đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Giọng điệu và câu từ mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh sử dụng dường như đang ám chỉ điều gì đó rất buồn khiến fan hâm mộ của cô lo lắng. Thế nhưng ngay sau đó Angela Baby đã phủ nhận chuyện này có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô với Huỳnh Hiểu Minh.