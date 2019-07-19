Angela Baby bất ngờ về căn hộ của Huỳnh Hiểu Minh lúc đêm khuya giữa tâm bão ly hôn

Sao quốc tế 19/07/2019 10:20

Sau nhiều tin đồn không hay liên quan đến hôn nhân giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh, mới đây Angela Baby đã có động thái ngầm phủ nhận chuyện tình cảm rạn nứt.

Gần đây rộ lên khá nhiều thông tin không hay liên quan đến cuộc hôn nhân của cặp đôi vàng Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Trên thực tế, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không bao giờ cùng nhau đưa con đi chơi.

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Sau Dương Mịch, Angela Baby cũng khoe vòng eo con kiến gợi cảm của mình

Nhiều lần fan hâm mộ bắt gặp Angela Baby một mình đưa Tiểu Hải Miên đi chơi mà không thấy bóng dáng của Huỳnh Hiểu Minh khiến nhiều người tin rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng Cbiz thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, trả lời báo chí, cả hai đều phủ nhận tin đồn hôn nhân rạn nứt.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình Angela Baby đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng. Giọng điệu và câu từ mà bà xã Huỳnh Hiểu Minh sử dụng dường như đang ám chỉ điều gì đó rất buồn khiến fan hâm mộ của cô lo lắng. Thế nhưng ngay sau đó Angela Baby đã phủ nhận chuyện này có liên quan đến cuộc hôn nhân của cô với Huỳnh Hiểu Minh.

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Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh liên tiếp đối mặt với những tin đồn ly hôn trong gần 2 năm qua

Gần 2 năm qua, Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh luôn phải đối diện với những tin đồn liên quan đến hôn nhân trục trặc. Dù cặp đôi từng cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện nhưng theo nhiều người, cặp đôi đang cố tình làm màu để che mắt dư luận. Chỉ vì lợi ích giữa hai vợ chồng buộc chặt với nhau nên không ai dám công khai chuyện tình cảm rạn nứt.

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Angela Baby đã về căn hộ của Huỳnh Hiểu Minh sau khi làm việc và gặp gỡ bạn bè tại Thượng Hải

Tuy nhiên mới đây, Angela Baby đã có động thái ngầm xóa tan mọi tin đồn thất thiệt. Sau khi làm việc tại Thượng Hải, cô đã có buổi gặp gỡ bạn thân. Sau khi kết thúc mọi chuyện, Angela Baby đã về căn hộ của Huỳnh Hiểu Minh tại Thượng Hải vào lúc đêm khuya. Hành động lần này của Angela Baby ngầm cho thấy mối quan hệ của cô và chồng không xấu như những gì truyền thông đăng tải.

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Từ khóa:   Angela Baby

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