Không còn duyên nợ, Song Joong Ki tuyệt tình với vợ cũ đến mức này

Sau khi Song Joong Ki ly hôn, anh liên tiếp có những hành động tuyệt tình với Song Hye Kyo khiến nhiều người khó hiểu.

Vụ ly hôn thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo vẫn đang là chủ đề được truyền thông nhiều nước châu Á khai thác. Mọi động thái của Song Joong Ki và Song Hye Kyo hay người nhà cặp đôi này đều được các phóng viên theo dõi sát sao. Tuyên bố ly hôn, Song Joong Ki còn gửi lời răn đe tới Song Hye Kyo Sau khi công khai tuyên bố đã đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki bị nhiều người chỉ trích vì thái độ răn đe vợ cũ của mình ngay trong thông cáo báo chí. Từ đây, nhiều người cho rằng chắc hẳn Song Hye Kyo đã phạm phải một lỗi gì rất lớn mà Song Joong Ki không thể tha thứ khiến anh có hành động dứt khoát như vậy.

Nhiều người cho rằng Song Joong Ki ly hôn vì Song Hye Kyo mắc một lỗi lầm khá lớn Chưa hết, thông qua luật sư phía Song Joong Ki tiếp tục khẳng định phần sai đều thuộc về Song Hye Kyo. Anh trai của nam tài tử họ Song cũng đăng câu nói “lấy tay che trời” nhằm ám chỉ cô em dâu. Sau khi Song Joong Ki ly hôn, từ cá nhân anh cho tới các thành viên trong gia đình đều có những động thái khiến những người đứng về phía Song Hye Kyo cho rằng gia đình Song Joong Ki đang cố tình lợi dụng scandal lần này để "làm màu". Hàng loạt hành động của Song Joong Ki sau khi tuyên bố ly hôn khiến nhiều người khó hiểu Mới đây, một số netizen Trung Quốc còn phát hiện phía Song Joong Ki đã bỏ công xóa những bình luận bênh vực Song Hye Kyo đồng thời chặn luôn những tài khoản đó. Hành động này khiến nhiều người cho rằng, Song Joong Ki không muốn Song Hye Kyo hay những ai đứng về phía cô xuất hiện trong thế giới của mình nữa.

Song Joong Ki bị chỉ trích là quá tuyệt tình với vợ cũ Song Hye Kyo Tưởng rằng cứ tuyên bố nhiều, chỉ trích nhiều sẽ dành được thiện cảm của dư luận thế nhưng những hành động của Song Joong Ki và gia đình anh lại bị nhiều người chỉ trích. Trong khi đó, Song Hye Kyo chỉ giải thích nguyên nhân "đường ai nấy đi" là do tính cách không hợp. Sau đó, cô tích cực tham gia các sự kiện quốc tế, dùng công việc để quên đi nỗi đau hôn nhân mà không cần nói thêm điều gì. Có lẽ chính vì thế, Song Hye Kyo lại nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng.

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