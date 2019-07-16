Những hình ảnh không thể ngọt ngào hơn của cặp đôi ‘Cá Mực Hầm Mật’

‘Cá Mực Hầm Mật’ của Dương Tử và Lý Hiện đang là bộ phim truyền hình Hoa ngữ được mọi người yêu thích nhất trong mùa hè năm nay.

Dù mới công chiếu được vài ngày nhưng bộ phim truyền hình “Cá Mực Hầm Mật” đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem. Lối diễn xuất tự nhiên của Dương Tử, vẻ đẹp “nam thần” của Lý Hiện chính là chìa khóa mang đến thành công cho bộ phim này.

'Cá Mực Hầm Mật' là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được chờ đợi nhất mùa hè này

Lý Hiện và Dương Tử hóa thân vào nhân vật Hàn Thương Ngôn và Đồng Niên vô cùng thành công

Chuyện tình Đồng Niên - Hàn Thương Ngôn lại trở thành một trong những câu chuyện đẹp nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm nay

Diễn xuất xuất thần của Dương Tử khiến nhiều người nghĩ rằng cô chính là Đồng Niên bước ra từ tiểu thuyết

“Cá Mực Hầm Mật” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mặc Bảo Phi Bảo. Bộ phim kể về mối tình ngọt ngào của một nữ ca sĩ nổi tiếng trên mạng Đồng Niên và soái ca game thủ Hàn Thương Ngôn. Quá trình theo đuổi Hàn Thương Ngôn của Đồng Niên vô cùng gian nan vì ngoài chăm lo cho các thành viên trong nhóm của mình, Hàn Thương Ngôn không có tình cảm với người khác phái. Thế nhưng với sự đáng yêu và tình cảm chân thành của mình, Đồng Niên đã dần dần cảm hóa "tảng băng" Hàn Thương Ngôn.

Sau khi bộ phim phát sóng, nam diễn viên Lý Hiện được rất nhiều fan hâm mộ

Vẻ đẹp trai trong ấm ngoài lạnh mà các soái ca ngôn tình thường có đều được Lý Hiện thể hiện xuất sắc

Dương Tử khá mát tay trong việc giúp bạn diễn nam nổi tiếng

'Cá Mực Hầm Mật' đang là bộ phim truyền hình được chú ý nhất của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Fan hâm mộ tiểu thuyết “Cá Mực Hầm Mật” vô cùng hài lòng với sự kết hợp của Dương Tử và Lý Hiện. Sự hồn nhiên của Dương Tử cùng với sự lạnh lùng của Lý Hiện đã mang đến những hiệu ứng tuyệt vời cho bộ phim này. Nhiều người cho rằng cặp đôi Dương Tử - Lý Hiện chính là Đồng Niên và Hàn Thương Ngôn bước ra từ trang sách. Sau khi công chiếu một vài tập, “Cá Mực Hầm Mật” thực sự đã trở thành một hiện tượng phim truyền hình của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong mùa hè năm nay.

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