Người đàn ông bí mật khiến Dương Mịch dùng cả thanh xuân để theo đuổi

Sau khi Dương Mịch ly hôn, cô trở thành quý cô được săn đón nhất Cbiz. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ, người đàn ông khiến Dương Mịch hết lòng thương yêu không phải là Lưu Khải Uy.

Dương Mịch là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô từng góp phần mang đến thành công cho nhiều tác phẩm xuất sắc của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ như: “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”… Sau khi Dương Mịch ly hôn với Lưu Khải Uy, cô trở thành một trong những diễn viên được nhiều chàng trai săn đón nhất Cbiz. Sau khi Dương Mịch ly hôn với Lưu Khải Uy, cô trở thành quý cô được nhiều người theo đuổi nhất Cbiz Dương Mịch chưa từng thừa nhận hẹn hò bất kỳ ai trước khi kết hôn với Lưu Khải Uy. Mặc dù vậy, dàn bạn trai tin đồn của Dương Mịch thì vô số. Dương Mịch từng dính tin đồn có tình cảm với Hồ Ca, Lý Dịch Phong, Đặng Luân... Trong giới showbiz, chuyện mượn tình cảm để PR cho sản phẩm xảy ra thường xuyên, thật giả lẫn lộn nên khó có thể nhận ra ai có tình cảm thật với ai.

Dương Mịch từng dính không ít tin đồn tình cảm với các bạn diễn nam Năm 2011, Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong cùng nổi tiếng sau thành công của bộ phim “Cung Tỏa Tâm Ngọc”. Sau đó cả hai cũng dính tin đồn tình ái. Dương Mịch không lên tiếng thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Cùng với sức nóng của bộ phim, chuyện tình cảm của Dương Mịch – Phùng Thiệu Phong được rất nhiều người chú ý vào thời điểm đó. Tuy nhiên sau này có nhiều thông tin cho rằng, cặp đôi cố tình tạo scandal để tạo hiệu ứng cho bộ phim. Ít ai biết rằng dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng Dương Mịch từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với nam diễn viên Du Hạo Minh. Dương Mịch và Du Hạo Minh từng có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm nhưng không công khai. Thậm chí gia đình hai bên đã gặp gỡ để chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Du Hạo Minh là người đàn ông Dương Mịch thật lòng yêu thương suốt những tháng năm tuổi trẻ Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, năm 2010 Du Hạo Minh bị tai nạn trên phim trường bộ phim “Có Hẹn Với Mùa Xuân”. Vết thương của anh khá nặng, sau đó phải tiến hành nhiều đợt phẫu thuật để phục hồi diện mạo. Khi đó Dương Mịch từng công khai cầu nguyện cho các nạn nhân trong tai nạn này trên trang cá nhân của mình. Các nhân viên bệnh viện còn tiết lộ, Dương Mịch đến thăm Du Hạo Minh và đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy thương tích của bạn trai. Du Hạo Minh chủ động nói lời chia tay Dương Mịch sau khi bị tai nạn Sau đó Du Hạo Minh phần vì tự ti với bản thân, phần vì không muốn trở thành gánh nặng cho Dương Mịch nên đã chủ động nói lời chia tay. Từ đó về sau chuyện tình giữa Du Hạo Minh và Dương Mịch vẫn luôn được nhắc đến trong giới giải trí Hoa ngữ.

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