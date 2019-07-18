Giữa tâm bão hôn nhân trục trặc, Lâm Tâm Như lộ diện với chiếc mũi bất thường

Sao quốc tế 18/07/2019 09:59

Diễn viên Lâm Tâm Như tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện với chiếc mũi khác lạ.

Sau lần Hoắc Kiến Hoa đưa con gái sang Malaysia thăm Lâm Tâm Như, cặp đôi liên tục được fan hâm mộ phát hiện đi ăn uống cùng nhau khá hạnh phúc.

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Diễn viên Lâm Tâm Như vô cùng quý phái trong bộ đầm ren màu đen tại sự kiện gần đây

Tuy nhiên khi tham gia một sự kiện gần đây, diễn viên Lâm Tâm Như lại khiến không ít người lo lắng cho cuộc hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa khi cả hai cùng xuất hiện trong một sự kiện nhưng lại ngó lơ nhau. Đi thảm đỏ, cả hai người tới trước người tới sau, đến khi về chỗ ngồi Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cũng ngồi riêng.

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Bà xã Hoắc Kiến Hoa vô cùng xinh đẹp dù đã hơn 40 tuổi

Sau sự kiện này, nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng xứ Đài lại một lần nữa trục trặc. Trước đây mỗi khi cùng tham gia sự kiện, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều cùng nhau sánh đôi tình tứ, nhưng lần này lại làm ra vẻ không quen biết nhau. 

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Trong những tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng, nhan sắc của Lâm Tâm Như hết sức hoàn hảo 

Bỏ ngoài tai những lời đồn đại về hôn nhân rạn nứt, Lâm Tâm Như đã có cuộc hẹn thú vị với những người bạn thân. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Thư Kỳ khoe tấm hình chụp chung với Lâm Tâm Như và Lâm Hy Lôi. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng các nữ nghệ sĩ vẫn khá xinh đẹp và trẻ trung.

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Trong tấm hình Thư Kỳ mới đăng tải, dân mạng chỉ chú ý chiếc mũi của Lâm Tâm Như

Tấm hình Thư Kỳ đăng tải vô tình làm lộ chiếc mũi không được bình thường của bà xã Hoắc Kiến Hoa. Ngay cả fan của cô cũng phải thốt lên: “Mũi của Lâm Tâm Như làm sao thế kia?”. Dễ dàng nhận thấy mũi Lâm Tâm Như bị lệch sang một bên một cách khác thường. Trước đây, diễn viên Lâm Tâm Như từng nhiều lần dính tin đồn dao kéo nhưng người đẹp họ Lâm chưa một lần thừa nhận chuyện này.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như

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