Những điều chưa biết về chàng 'soái ca ngôn tình tháng 7' Hàn Thương Ngôn – Lý Hiện

Sao quốc tế 17/07/2019 15:49

Diễn viên Lý Hiện đang là một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ khi hóa thân thành công nhân vật Hàn Thương Ngôn trong bộ phim "Cá Mực Hầm Mật".

Dù bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” phát sóng chưa được 10 ngày nhưng nam diễn viên Lý Hiện đã trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm rất nhiều tại Trung Quốc cũng như Việt Nam. Nhiều người còn gọi Lý Hiện với cái tên “bạn trai tháng 7”.

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Diễn viên Lý Hiện sở hữu vẻ đẹp đậm chất soái ca ngôn tình

Lý Hiện sinh ngày 19/10/1991 tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2010. Năm 2011, Lý Hiện chính thức gia nhập làng giải trí Hoa ngữ với tác phẩm đầu tay “Vạn Tiễn Xuyên Tâm” của đạo diễn Vương Cạnh. Cũng nhờ bộ phim này, Lý Hiện nhận được một đề cử trong Liên hoan phim điện ảnh Bắc Kinh lần thứ 3.

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Hiện nay anh đang là một trong những nam diễn viên được chú ý nhất tại Trung Quốc

Lý Hiện từng thành công với vai Quách Đắc Hữu trong bộ phim “Hà Thần” và đội trưởng đội cảnh sát Lâm Đào trong “Pháp Y Tần Minh”. Thế nhưng phải đến nhân vật Hàn Thương Ngôn trong “Cá Mực Hầm Mật”, Lý Hiện mới thực sự nhận được sự yêu mến từ khán giả.

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Ngoài đóng phim, Lý Hiện còn rất thích đi du lịch. Anh thường ghi lại mỗi địa điểm từng đến như một cuốn cẩm nang

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp trai đậm chất ngôn tình, ngoài đời Lý Hiện còn là một chàng trai yêu thích du lịch. Anh có trong tay rất nhiều video ghi lại những trải nghiệm du lịch của mình. Đẹp trai, tài năng và năng động, Lý Hiện là hình mẫu bạn trai lý tưởng được nhiều cô gái mê phim truyền hình Hoa ngữ theo đuổi.

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Tên tuổi của Lý Hiện vụt sáng sau thành công của bộ phim 'Cá Mực Hầm Mật'

Thành công từ vai diễn Hàn Thương Ngôn trong "Cá Mực Hầm Mật" giúp Lý Hiện trở thành một trong "tứ đại tiểu sinh" mới của làng giải trí Hoa ngữ bên cạnh Tiêu Chiến, Chu Nhất Long và Đặng Luân.

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Từ khóa:   Cá Mực Hầm Mật Dương Tử Hàn Thương Ngôn

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