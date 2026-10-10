Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 10/10/2026 11:35

Gần đây, mâu thuẫn giữa nữ diễn viên Trần Kiều Ân và quản lý cũ Tôn Đức Vinh tiếp tục thu hút sự chú ý khi hai bên có những chia sẻ trái ngược về quãng thời gian hợp tác trong quá khứ. Sau nhiều năm giữ im lặng, nữ diễn viên mới đây đã lên tiếng, khẳng định không chấp nhận những phát ngôn sai lệch về mình.

Gần đây, mâu thuẫn giữa nữ diễn viên Trần Kiều Ân và quản lý cũ Tôn Đức Vinh tiếp tục thu hút sự chú ý khi hai bên có những chia sẻ trái ngược về quãng thời gian hợp tác trong quá khứ. Sau nhiều năm giữ im lặng, nữ diễn viên mới đây đã lên tiếng, khẳng định không chấp nhận những phát ngôn sai lệch về mình.

Tôn Đức Vinh là nhà sản xuất, CEO công ty giải trí Jungiery, từng góp phần phát triển sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ như Trần Kiều Ân, Vương Tâm Lăng, Minh Đạo và La Chí Tường.

Theo lời kể của Tôn Đức Vinh, Trần Kiều Ân được ông dẫn dắt từ năm 2001. Tuy nhiên, trong thời gian quay phim, ông phát hiện nữ diễn viên uống rượu ở hậu trường nên quyết định tạm dừng các hoạt động nghệ thuật của cô trong một năm, với mục đích giúp cô thay đổi tính cách nổi loạn.

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều - Ảnh 1

Sau thời gian này, ông giao cho Trần Kiều Ân dự án Hoàng tử ếch. Bộ phim thành công khắp châu Á, đưa nữ diễn viên trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc). Dù vậy, Tôn Đức Vinh cho rằng sau khi hợp đồng kết thúc, Trần Kiều Ân tìm cách chấm dứt quan hệ hợp tác và không còn liên lạc với ông.

Trong nhiều năm, vị quản lý cũ liên tục nhắc lại chuyện này trên truyền thông, cho rằng nữ diễn viên không trân trọng những cơ hội từng được trao. Năm 2018, ông từng xin lỗi Trần Kiều Ân nhưng không nhận được phản hồi. Đến năm 2022, khi cô kết hôn, Tôn Đức Vinh cũng cho biết mình không được mời dự đám cưới.

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều - Ảnh 2

Gần đây, ông tiếp tục đề cập chuyện cũ, đặt câu hỏi về những nỗ lực mà bản thân và công ty từng bỏ ra để tìm kiếm cơ hội diễn xuất, chương trình truyền hình cho nữ diễn viên. Ông còn khuyên cô nên bớt nóng tính sau khi lập gia đình.

Ngày 8/10, Trần Kiều Ân đăng tải dòng trạng thái trên Instagram: “Không có sự thù hận, nhưng tuyệt đối không hòa giải”. Động thái được chú ý trong bối cảnh những phát ngôn của Tôn Đức Vinh tiếp tục được chia sẻ.

Nữ diễn viên sau đó giải thích hợp đồng quản lý đã kết thúc theo đúng thời hạn và cô cũng thanh toán hoa hồng cho công ty theo thỏa thuận. Trần Kiều Ân phủ nhận việc được quản lý cũ gửi lời chúc mừng khi kết hôn, đồng thời cho biết không có ai chủ động tìm đến để hòa giải mối quan hệ giữa hai bên.

Cô bày tỏ sự không hài lòng khi tên mình liên tục bị nhắc đến cùng những thông tin mà cô cho là sai lệch, mang tính công kích. Nữ diễn viên đề nghị Tôn Đức Vinh không tiếp tục đưa ra những phát ngôn tương tự.

Sinh năm 1979, Trần Kiều Ân từng được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng” nhờ thành công của Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em và nhiều tác phẩm khác. Năm 2022, cô kết hôn với doanh nhân Alan Tằng Vỹ Xương sau ba năm hẹn hò. Những năm gần đây, nữ diễn viên giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cuộc sống cá nhân.

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