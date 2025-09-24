Trần Kiều Ân bảo lưu quan điểm, thụ thai tự nhiên sau 40 tuổi là vô cùng khó khăn và nguy cơ biến chứng thai kỳ là rất cao.

Quan điểm "không cần phải vượt quá giới hạn thể chất để có đứa con" được Trần Kiều Ân nêu ra trong một chương trình tạp kỹ phát sóng gần đây, sau khi biết bạn mình, Trần Tử Hàm, nghỉ việc ba năm và trải qua 12 lần thụ tinh ống nghiệm. Cô nhấn mạnh, phụ nữ không nên hy sinh sức khỏe để sinh con. Trần Kiều Ân bảo lưu quan điểm, thụ thai tự nhiên sau 40 tuổi là vô cùng khó khăn và nguy cơ biến chứng thai kỳ là rất cao. Việc sinh con không phải là ưu tiên hàng đầu với Trần Kiều Ân. Cô yêu cuộc sống tự do và phóng khoáng, không vướng bận. Với hai người bạn đồng hành bốn chân "lông lá" đáng yêu, cô thấy cuộc sống trọn vẹn.

Diễn viên tâm sự: "Tôi nghĩ phụ nữ ngoài 40 tuổi rất khó sinh con, thế nên tôi và chồng thoải mái về chuyện này. Nếu có con thì tốt nhưng không có thì cũng chẳng sao. Thành thật mà nói, nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi, tôi có thể đã chọn sinh con, nhưng tôi cảm thấy thời điểm hiện tại cho bạn điều gì thì đó chính là điều nên có, cứ thuận theo tự nhiên. Tôi đã hiểu thông suốt và nghĩ mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Yêu thương bản thân mình thực sự quan trọng. Tôi có thể không đủ kiên nhẫn, nhưng tôi cảm thấy là chính mình. Cũng như việc anh chọn cưới tôi, tôi chọn không sinh con. Nếu tôi thực sự muốn, tôi sẽ nỗ lực thụ tinh trong ống nghiệm và những việc khác. Ngược lại, nếu tôi không muốn cũng không sao. Tôi rất hạnh phúc vì tôi tin rằng cuộc sống là của riêng tôi".

Cô thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với những lời khuyên "nên sinh con" dành cho cô từ bạn bè, người thân và cả những người xa lạ ngoài xã hội. "Rất nhiều người thực sự quan tâm đến việc tôi có con hay không. Việc sinh con có thực sự quan trọng với phụ nữ không? Thích thì sinh. Không thích thì đừng sinh, vậy thôi". Trần Kiều Ân tiết lộ chồng cô - doanh nhân Alan, tôn trọng quyết định không sinh con của vợ. Anh không ép buộc cô có con, sẵn lòng chiều theo chọn lựa của cô trong mọi vấn đề. Ông xã mang lại cho cô cảm giác hạnh phúc và an toàn. Trần Kiều Ân sinh năm 1979, là một trong những diễn viên hàng đầu của làng giải trí Đài Loan. Tên tuổi cô từng gắn liền với nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X châu Á qua các tác phẩm truyền hình như Định mệnh anh yêu em, Hoàng tử ếch, Tiếu ngạo giang hồ, Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm, Đẳng cấp quý cô... Trần Kiều Ân được mệnh danh là "Nữ hoàng dòng phim thần tượng" vì tham gia nhiều phim về đề tài này suốt những năm đầu thập niên 2000. Diễn viên và doanh nhân Alan (Tằng Vỹ Xương) đăng ký kết hôn vào đầu năm 2022. Chồng Trần Kiều Ân kém cô 9 tuổi, là thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia, làm họa sĩ kiêm doanh nhân.

