Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 13:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đại cát đại lợi, vạn sự thuận buồm xuôi gió.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, vận trình của tuổi Dần không được suôn sẻ như mong đợi. Bản mệnh có phần xao nhãng tâm trí nên khó tập trung vào công việc. Đây chính là thời điểm bản mệnh cần nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nếu không thì những cơ hội thăng tiến đang đến gần có thể trôi tuột khỏi tay.

Tài lộc trong tuần cũng không mấy khả quan. Tiền bạc vào rồi lại ra, dường như khó giữ được lâu. Liên tiếp những việc bất ngờ phát sinh khiến bản mệnh phải chi tiêu để giải quyết. Đây là lời nhắc nhở bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ hơn, tránh vung tay quá trán.

Điểm sáng trong tuần chính là vận trình tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, kết giao và nhận được sự quan tâm từ người khác phái. Đào hoa vượng mang đến cho tuổi Dần sức hút đặc biệt, giúp bản mệnh dễ dàng tạo được thiện cảm và sự chú ý từ đối phương.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp có số mệnh tốt lành và cao quý. Nói chung, cuộc đời họ có lúc thăng lúc trầm, nhưng kết thúc thường tốt đẹp.

Sau khoảng thời gian “ủ mưu”, tuổi Thìn chính thức vươn mình đón lộc lớn. Đây là lúc họ làm gì cũng thuận, tiền về như nước. Nhờ được sao Lộc Tồn và Thiên Hỷ đồng hành nên con đường đi rất sáng, tuổi Thìn không chỉ gặp may mắn trong tiền bạc mà còn thuận lợi mọi mặt: công việc, quan hệ, sự nghiệp.

Người làm kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận tăng cao; còn người làm công chức, văn phòng cũng có thể được đề bạt, tăng lương, hoặc nhận thưởng lớn, giúp tuổi Thìn bứt phá thành “đại gia ngầm” đúng nghĩa.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có một ngày hanh thông hiếm có. Nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, mọi việc tiến triển suôn sẻ, dù là trong công việc, tình cảm hay tài chính, bạn đều nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ những người xung quanh.

Ngày này dành lời khuyên cho người tuổi Mão hãy cứ tiếp tục phát huy thái độ sống tích cực, chân thành và khéo léo như hiện tại. Bạn đang gặt hái thành quả từ chính cách đối nhân xử thế tinh tế và những mối quan hệ được vun đắp bền chặt từ trước.

Công việc: Vận trình công danh sự nghiệp rực rỡ. Dù bạn đảm nhiệm vị trí gì, hôm nay cũng có người hướng dẫn, nâng đỡ hoặc hỗ trợ đúng lúc. Tuổi Mão cũng thể hiện được bản lĩnh và sự nhạy bén trong cách giải quyết vấn đề, tạo ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp.

Tình cảm: Tình yêu thăng hoa viên mãn. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua bạn bè hoặc môi trường làm việc. Người đang yêu hoặc đã có gia đình sẽ có một ngày ngọt ngào, ấm áp bên người thương. Đây là thời điểm tuyệt vời để thắt chặt mối quan hệ và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.

Tài lộc: Tài vận khởi sắc rõ rệt. Nhờ khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy và sự chủ động trong công việc, tuổi Mão có thể cải thiện đáng kể thu nhập cá nhân. Tuy chưa đến mức “tiền vào như nước”, nhưng bạn hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái mà không phải quá lo lắng về tài chính.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, bạn vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giữ vững thể trạng, tránh làm việc quá sức hoặc thức khuya thường xuyên.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Dần tiền phủ khắp lối, Thìn phú quý song toàn, Mão may mắn chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vượt qua hết chông gai thử thách, tình tiền sáng rực.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 3-15/8 âm lịch: 3 con giáp ung dung vẫn giàu, phú quý an nhàn, chuyển mình đột phá, sớm mua nhà tậu xe

Từ 3-15/8 âm lịch: 3 con giáp ung dung vẫn giàu, phú quý an nhàn, chuyển mình đột phá, sớm mua nhà tậu xe

Từ 24/9 đến 10/10: 3 con giáp vàng bạc đầy kho, dự báo vượng sắc, ngập trong mưa biển tiền, mua nhà lớn tậu xe sang

Từ 24/9 đến 10/10: 3 con giáp vàng bạc đầy kho, dự báo vượng sắc, ngập trong mưa biển tiền, mua nhà lớn tậu xe sang

Từ ngày mai 24/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp tài chính lên hương, sự nghiệp đột phá, tiêu xài thả ga, trở thành đại gia phú quý

Từ ngày mai 24/9 đến hết ngày 30/9, 3 con giáp tài chính lên hương, sự nghiệp đột phá, tiêu xài thả ga, trở thành đại gia phú quý

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần sau ngày mai (24/9/2025)

3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần sau ngày mai (24/9/2025)

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/9), 3 con giáp lộc cao như núi, phú quý hơn người, không lo thiếu tiền tiêu, nhanh chóng mua nhà tậu xe

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân