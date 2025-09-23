Liên tiếp 4 ngày tới (23, 24, 25 và 26/9), 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vàng bạc đầy nhà, điềm lành gõ cửa, vận số đỏ rực, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2025 09:00

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mệnh số dát vàng, tình duyên cực đỏ.

Con giáp tuổi Tuất 

Tuổi Tuất ngày này cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ tuổi Tuất không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Liên tiếp 4 ngày tới (23, 24, 25 và 26/9), 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vàng bạc đầy nhà, điềm lành gõ cửa, vận số đỏ rực, tương lai huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Liên tiếp 4 ngày tới (23, 24, 25 và 26/9), 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vàng bạc đầy nhà, điềm lành gõ cửa, vận số đỏ rực, tương lai huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp thứ ba hưởng trọn lộc trời trong tháng này. Thời gian này họ nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn. Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, mọi công việc của bản mệnh đều tiến triển thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, thương mại hoặc đầu tư.

Từ nay là giai đoạn Thìn ăn nên làm ra, tuổi Thìn có thể được quý nhân hỗ trợ về vốn, cơ hội hoặc thông tin “ngầm” giúp kiếm lời lớn, khó khăn tự đẩy lùi, không một ai cản đường được họ. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng có cơ hội mở rộng quan hệ xã hội có lợi cho sự nghiệp về lâu dài. Thìn tạo dựng được nền móng tài chính vững chắc, dài hơi, danh tiếng cũng ngày càng được củng cố, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ nể phục.

Liên tiếp 4 ngày tới (23, 24, 25 và 26/9), 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vàng bạc đầy nhà, điềm lành gõ cửa, vận số đỏ rực, tương lai huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Kết thúc ngày 22/9, 3 con giáp ôm trọn may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, sự nghiệp được đà tiến xa, giàu có vô biên

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

H'Hen Niê tiết lộ nguyên nhân con gái theo họ mẹ, thừa hưởng toàn bộ tài sản

H'Hen Niê tiết lộ nguyên nhân con gái theo họ mẹ, thừa hưởng toàn bộ tài sản

Hậu trường 31 phút trước
Ngày tôi tái giá, chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng

Ngày tôi tái giá, chồng cũ thuê ô tô chở cả nhà đến dự, mẹ anh lên giật mic nói những lời khiến ai nấy ngỡ ngàng

Tâm sự 33 phút trước
Sao Việt sinh con: Tốn nửa tỷ, nằm phòng tổng thống, điều dưỡng 24h

Sao Việt sinh con: Tốn nửa tỷ, nằm phòng tổng thống, điều dưỡng 24h

Hậu trường 34 phút trước
Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Đời sống 54 phút trước
Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Ly hôn, tôi một mình nuôi 2 con nhưng sau 1 năm chồng cũ đề nghị một chuyện khiến tôi đau tột cùng

Tâm sự 59 phút trước
Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc

Lộ hình ảnh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TP.HCM làm việc

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu xanh mặt

Hận người yêu cũ, tôi đến đám cưới của anh chúc mừng rồi thì thầm một câu khiến cô dâu xanh mặt

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc

Tổ chức đám cưới linh đình, mẹ chồng tặng con dâu vàng đeo đầy người nhưng đêm tân hôn xông vào nói 1 câu gây sốc

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Cập nhật: Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

Nóng: Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới năm 2025, vượt qua cả Yagi, vào Biển Đông tối nay 22/9

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/9), 3 con giáp chính thức thoát cảnh nghèo, tài khoản tăng tiền vù vù không có điểm dừng, mua biệt thự sắm siêu xe

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Từ ngày 2/8 đến 15/8 âm lịch, 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Đúng 18h hôm nay, ngày 23/9/2025, 3 con giáp tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc, tình duyên đỏ thắm như son, cuộc đời viên mãn

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 23/9/2025

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng sau ngày 23/9/2025

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù

Đúng 12h trưa nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, nằm trên đống bạc, gánh tiền còng lưng, giàu có kếch xù

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/9/2025, vận trình hanh thông, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/9/2025, vận trình hanh thông, trúng số độc đắc liền tay, đắp tiền tỷ lên người, tài lộc lên hương, tình duyên đỏ rực