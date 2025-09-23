Liên tiếp 4 ngày tới (23, 24, 25 và 26/9), 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vàng bạc đầy nhà, điềm lành gõ cửa, vận số đỏ rực, tương lai huy hoàng

Tuổi Tuất ngày này cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ tuổi Tuất không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp thứ ba hưởng trọn lộc trời trong tháng này. Thời gian này họ nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn. Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, mọi công việc của bản mệnh đều tiến triển thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, thương mại hoặc đầu tư.

Từ nay là giai đoạn Thìn ăn nên làm ra, tuổi Thìn có thể được quý nhân hỗ trợ về vốn, cơ hội hoặc thông tin “ngầm” giúp kiếm lời lớn, khó khăn tự đẩy lùi, không một ai cản đường được họ. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng có cơ hội mở rộng quan hệ xã hội có lợi cho sự nghiệp về lâu dài. Thìn tạo dựng được nền móng tài chính vững chắc, dài hơi, danh tiếng cũng ngày càng được củng cố, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ nể phục.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!