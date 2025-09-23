Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng

Đời sống 23/09/2025 06:00

Theo đoạn clip trên, vụ việc xảy ra lúc 1h11 sáng 21/9, tại một quán tạp hóa ở gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk).

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra lúc 1h11 sáng 21-9, tại một quán tạp hóa ở gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk). Thời điểm trên, 1 nam thanh niên xăm trổ vào tiệm tạp hóa trên hỏi mua 3 gói mì hiệu O. và được chủ quán báo giá 30.000 đồng.

Nghe giá tiền, thanh niên này chê mắc. Người bán hàng trả lời: "Mắc thì thôi". Ngay sau đó, thanh niên này lớn tiếng gây sự, hạch hỏi "biết tao là ai không?" rồi dùng chân đạp mạnh vào khu vực đùi trái và bụng của người phụ nữ mang thai đang bán hàng.

Mẹ của người phụ nữ mang thai này chạy ra can ngăn cũng bị thanh niên này đạp vào người rồi dọa đánh cả hai mẹ con. Anh ta còn dùng dép ném trúng người của người phụ nữ mang thai, dọa ra đường sẽ "xử", đòi đâm cô này. Tiếp đó, thanh niên nêu trên tuyên bố đứng trước tiệm tạp hóa không rời đi, thách thức chủ tiệm gọi công an.

Vừa đánh người chảy máu đầu vừa hỏi 'có biết tao là ai không'

Chê giá mì gói mắc, nam thanh niên xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng - Ảnh 1
Người đàn ông xăm trổ có hành vi đạp vào người phụ nữ mang thai 4 tháng - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ngày 22-9, Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) là người phụ nữ bị hành hung trong đoạn clip trên.

Theo chị N., chị mang thai 4 tháng rưỡi. Rạng sáng khi xảy ra vụ việc, vì tiệm tạp hóa và khu vực này toàn phụ nữ nên không ai dám phản kháng lại thanh niên xăm trổ có hành động hành hung, chửi bới, hăm dọa đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị N. cho biết chị phải đi bệnh viện nằm để theo dõi vì lo ảnh hưởng đến thai nhi. Chị cho biết đến chiều nay vẫn bị đau bụng.

Chị cũng cho biết thay vì hỏi han, xin lỗi, người thanh niên xăm trổ còn nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị gỡ bài, video trên mạng xã hội, nếu không tiệm sẽ buôn bán không yên.

Chị N. và gia đình đã làm việc với cơ quan công an và mong sớm có phương án xử lý người thanh niên nêu trên.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận đã tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân L.T.K.N. (mang thai 17 tuần) tại khoa điều trị theo yêu cầu. Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, đau bụng trái từng cơn lan ra sau bụng. Theo chẩn đoán của bệnh viện, chị N. bị tổn thương nhẹ vùng bụng, lưng dưới và chậu hông, theo dõi thai bình thường.

Ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa - cho hay đã nắm được vụ việc và Công an phường Tuy Hòa đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ khóa:   đánh phụ nữ mang thai hành hung tin moi

