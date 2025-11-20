Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đời sống 20/11/2025 11:05

Hiện các điểm trên đang cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 20-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600+Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932+Km249+968, Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, lúc 23 giờ ngày 19-11, tại đoạn Km226+600+ Km226+800 (phải tuyến) mái ta-luy âm và phần nền, mặt đường tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 70 m, chiều sâu 40 m.

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Sự cố trên đã làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và ta-luy âm nằm trong phạm vi đoạn sạt lở ngày 18-11.

Đoạn từ Km249+932 - Km249+968 bên trái tuyến: Sạt lở ta-luy âm nền đường với chiều dài khoảng 36 m, sâu khoảng 6 m; đồng thời mặt đường bị sụt lún với chiều sâu khoảng 30 cm, có nguy cơ mở rộng.

Hiện các điểm trên đang cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh - Ảnh 2
Vụ đứt đôi đoạn đèo không gây thương vong về người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại đoạn Km226+600+Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932-Km249+968, Quốc lộ 20.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Xây dựng (Chủ đầu tư dự án) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân; đề xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh - Ảnh 3
Toàn cảnh vụ đứt đôi đoạn đèo vào đêm 19-11 ở đèo Mimosa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở, có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn…

Như trước đó VOV đưa tin, khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh - Ảnh 4
Sụt lún trên đèo Mimosa tạo thành hố sâu và rộng, chia tách toàn bộ mặt đường đèo. Ảnh: VOV. 

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một vài phương tiện; trong đó, có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

 

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đèo Mimosa dài 11 km, thuộc quốc lộ 20, là tuyến chính phía nam vào Đà Lạt, bên cạnh đèo Prenn và Sacom (cấm xe tải). Sự cố khiến một ô tô khách suýt rơi xuống vực, giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở đèo Mimosa tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM