Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Theo đó, lúc 23 giờ ngày 19-11, tại đoạn Km226+600+ Km226+800 (phải tuyến) mái ta-luy âm và phần nền, mặt đường tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 70 m, chiều sâu 40 m.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 20-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600+Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932+Km249+968, Quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đoạn từ Km249+932 - Km249+968 bên trái tuyến: Sạt lở ta-luy âm nền đường với chiều dài khoảng 36 m, sâu khoảng 6 m; đồng thời mặt đường bị sụt lún với chiều sâu khoảng 30 cm, có nguy cơ mở rộng.

Sự cố trên đã làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và ta-luy âm nằm trong phạm vi đoạn sạt lở ngày 18-11.

Hiện các điểm trên đang cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo; di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt trượt đến nơi an toàn.

Vụ đứt đôi đoạn đèo không gây thương vong về người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tổ chức trực ban tại công trình 24/24; quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai; sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình.

Yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại đoạn Km226+600+Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932-Km249+968, Quốc lộ 20.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông và an toàn khi tham gia giao thông.

Phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Xây dựng (Chủ đầu tư dự án) và các đơn vị liên quan để khảo sát, đánh giá, xác định sơ bộ nguyên nhân; đề xuất phương án xử lý khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt để tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Toàn cảnh vụ đứt đôi đoạn đèo vào đêm 19-11 ở đèo Mimosa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực chân đồi, núi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm thuộc khu vực sạt lở nêu trên nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở, có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn…

Như trước đó VOV đưa tin, khuya 19/11, khu vực Km 226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (thuộc địa phận phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị sụt lún nghiêm trọng, toàn bộ mặt đường đã bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Sụt lún trên đèo Mimosa tạo thành hố sâu và rộng, chia tách toàn bộ mặt đường đèo. Ảnh: VOV.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 23h50 đêm 19/11. Toàn bộ mặt đường đèo Mimosa đã bị đứt gãy, với chiều rộng khoảng 50m, sâu khoảng 30m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100m. Toàn bộ mặt đường bị chia cách hoàn toàn thành 2 phần.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một vài phương tiện; trong đó, có chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi, đã kịp thời dừng ngay miệng vực đứt gãy. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kịp thời ứng cứu đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.