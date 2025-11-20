Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, Chính Quan độ mệnh, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc. Với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tinh thần làm việc chăm chỉ và đầy trách nhiệm của bạn đã ghi điểm trong mắt những người làm lãnh đạo. Chắc chắn con đường thăng tiến của bạn trong tương lai sẽ cao xa hơn nữa.

Ngũ hành Thủy Kim tương sinh, những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy đã dần được xóa bỏ. Những cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn chính là chìa khóa giúp cả hai dần hiểu cho nhau hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Thìn không được may mắn lắm, có thể gặp không ít cục diện tiêu cực. Trong đó, công việc của bạn dễ bị tiểu nhân chơi trò xấu ám hại, bạn lại ngây thơ không chút nghi ngờ mà chỉ cặm cụi làm việc như thường lệ, đến khi nhận ra thì sự đã rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, tuổi này có thể còn phải đối mặt với tình trạng hao hụt tiền bạc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên bạn đừng vội nhụt chí mà hãy kiên trì làm việc có đầu có đuôi, không nên bỏ dở giữa chừng. Điều đó sẽ giúp bạn có nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều.

Con giáp tuổi Tý

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, người tuổi Tý dần trở nên nhiệt tình hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Thái độ cởi mở của bạn sẽ bật đèn xanh cho những đối tượng triển vọng, khiến cuộc sống của bạn nhanh chóng bước sang trang mới. Đời sống gia đình của các cặp vợ chồng cũng rất hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu kiếm được khoản tiền dư dả dựa vào công sức của chính bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được. Tương lai, bạn sẽ còn kiếm được nhiều hơn như thế nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!