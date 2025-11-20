3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 09:20

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển rực rỡ và hanh thông vào ngày 23/10. Để có thể đạt được thành công như hiện tại, bản mệnh đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ và rèn luyện bản thân để trở thành một người xuất sắc hơn.

Hơn nữa, tài lộc của bản mệnh hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì nay quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Công việc của người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng. Bản mệnh luôn cẩn trọng trong công việc, phân chia nhiệm vụ rõ ràng và luôn giải quyết các vấn đề một cách triệt để. Chính điều này khiến cấp trên rất hài lòng và cân nhắc bạn lên vị trí cao hơn. Con giáp này có nhiều khoản thu trong hôm nay nên không cần lo về tài chính. Bạn có thể sử dụng một phần tiền kiếm được để đầu tư sinh lời hoặc đầu tư phát triển bản thân.

Vận trình tình duyên hòa thuận. Hai bạn dần tìm được tiếng nói chung thông qua những cuộc chia sẻ tâm sự với nhau. Sau thời gian cảm thấy không hài lòng về đối phương thì giờ đây cả hai đều cảm thấy người kia thật sự là định mệnh của mình.

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên tươi sáng và suôn sẻ hơn trước. Thu nhập đều đặn cộng với các khoản tích góp đảm bảo cho con giáp này nguồn tài chính ổn định. Nhờ thế, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không phải đắn đo nhiều.

Ngoài ra, vận trình tình duyên khá hài hòa, yên ấm. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, bản mệnh có một người bạn đời biết thấu hiểu và sẻ chia. Còn người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng.

3 con giáp an tâm lập nghiệp, tài lộc đổ về như mưa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/11/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

