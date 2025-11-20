Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Đắc Lộc Đắc Tài, tiền vào như nước, vàng bạc đầy nhà, ôm trọn lộc trời, phất lên đến không ngờ

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, tuổi Thìn sáng suốt và quyết đoán trong chuyện làm ăn kinh doanh. Cơ hội tài lộc đến gần, con giáp này đã chớp lấy trước khi bị người khác cướp mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ bận rộn hết việc này đến việc khác trong ngày hôm nay.

Kiếm được tiền cũng chẳng dễ dàng, nhất là khi tuổi Thìn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hỏa dưỡng Thổ, cũng may là tuổi Thìn luôn có hậu phương vững chắc phía sau, hiểu và thông cảm cho những vất vả đang trải qua. Con giáp này quên hết mệt mỏi nhờ được đối phương yêu thương.

Người làm việc liên quan đến nghệ thuật, truyền thông, giải trí sáng tạo rất thuận lợi. Hãy cố gắng thể hiện ra để mọi người ghi nhớ ưu điểm của bản thân mình, bởi nếu một sản phẩm tốt mà không biết quảng cáo thì cũng giống như bông hoa đẹp trong rừng sâu u tối.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, người tuổi Mùi có Tam Hợp giúp đỡ nên vận trình tài lộc có tín hiệu rất khả quan. Nếu có kế hoạch đầu tư, hợp tác, triển khai dự án mới thì hoàn toàn có thể tự tin tiến hành ngay trong hôm nay, bước đầu chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Hãy nắm bắt thời cơ tốt đẹp này để thu về tiền bạc cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện công việc cũng tiến triển thuận lợi, một vài vấn đề rắc rối nảy sinh cũng sẽ được giải quyết một cách triệt để. Ngoài sự cố gắng của bản thân thì người tuổi này còn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của cấp trên, đồng nghiệp nên mọi việc dễ thở hơn nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ

