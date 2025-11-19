Thượng úy công an cứu nam sinh bị gió thổi bay xuống kênh nước

Nam sinh lớp 5 trên đường đi học về gặp mưa lớn, gió to thổi người và xe rơi xuống kênh dẫn nước, thượng úy công an đã kịp thời cứu nam sinh lên bờ an toàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tá Ngô Phúc Lương - Trưởng Công an xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh), cho biết một cán bộ công an xã này vừa kịp thời ứng cứu nam sinh đang trên đường đi học về bị gió thổi rơi xuống kênh nước.

Chiều 18/11, em T.Đ.H. (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thạch Lạc) đi chiếc xe đạp từ trường về nhà trên một tuyến kênh dẫn nước ở địa phương.

Khi đến thôn Hòa Lạc (xã Thạch Lạc), do gặp trời mưa lớn kèm với gió mạnh đã thổi nam sinh H. và chiếc xe đạp rơi xuống kênh.

Thượng úy công an cứu nam sinh bị gió thổi bay xuống kênh nước - Ảnh 1
Thượng úy Hiệp nhảy xuống kênh cứu nam sinh và vớt xe đạp lên bờ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thời điểm này nước dưới lòng kênh đang dâng cao khoảng 1m, nước chảy xiết; do mái bờ kênh bị bám đầy rong rêu, trơn trượt khiến nam sinh H. không thể lên bờ.

Lúc này, thượng úy Nguyễn Thanh Hiệp (cán bộ Công an xã Thạch Lạc) trên đường đi làm về phát hiện sự việc đã nhanh chóng nhảy xuống kênh để hỗ trợ em H. cùng chiếc xe đạp lên bờ an toàn.

Ngay sau đó, ông Hiệp cùng với người dân đã liên hệ và đưa em H. về nhà an toàn trong sự vui mừng của gia đình cùng người thân.

Sạt lở vùi sập nhà dân ở Gia Lai, cứu được chồng, vợ tử vong

Sạt lở vùi sập nhà dân ở Gia Lai, cứu được chồng, vợ tử vong

Ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi xảy ra sáng cùng ngày.

