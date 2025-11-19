Quang Linh Vlogs thừa nhận đã bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật trước tòa

Đời sống 19/11/2025 13:59

Trưa 19/11, phiên xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và các đồng phạm bước vào phần tranh luận.

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, bị cáo Quang Linh thừa nhận mình đã bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật. Đồng thời, bị cáo cho rằng bản thân không hiểu rõ về chất xơ, chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo tác động gia đình nộp lại 1,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Trợ lý và chị gái của Quang Linh là những cổ đông không bị xử lý hình sự. Tại tòa, nam bị cáo khai mời những người này vào công ty nhằm tăng vốn điều lệ nhưng không tham gia điều hành Công ty cổ phần Chị Em Rọt.

Quang Linh Vlogs thừa nhận đã bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật trước tòa - Ảnh 1
 - Ảnh: VietNamNet

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến.

Sau đó, nhóm kêu gọi thêm Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia. Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm. 

Trong mô hình vận hành, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách hồ sơ pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá và livestream bán hàng.

Quang Linh Vlogs thừa nhận đã bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật trước tòa - Ảnh 2
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt chọn sản xuất “kẹo rau củ”, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe. Công ty sau đó hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công, đóng gói sản phẩm với Công ty Asia Life. Nhóm bị cáo tiến hành công bố sản phẩm, lập hồ sơ thể hiện kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1, nhóm bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.

