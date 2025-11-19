Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

Đời sống 19/11/2025 12:33

Trả lời hội đồng xét xử, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai không biết vùng nguyên liệu quay quảng cáo kẹo Kera là thuê. Khi tham gia vào hoạt động của Công ty Chị Em Rọt, cô đã thông báo với đơn vị quản lý là Công ty Sen Vàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 19/11, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, tỷ lệ phần trăm phân chia cho bị cáo trong vụ quảng cáo kẹo Kera là do chính bị cáo đề xuất, mọi người bàn bạc với nhau và chốt. Bị cáo khai không bàn về góp vốn mà chỉ bàn chia lợi nhuận 25%, sau đó tăng lên 30%.

“Ban đầu, anh Công (bị cáo Lê Thành Công) mời bị cáo tham gia với vai trò là người đại diện, quảng cáo, nhưng bị cáo thấy dự án này rất hay nên muốn tham gia và điều hành. Vì vậy, bị cáo đã đề nghị được hưởng 25% giá trị bán hàng, còn số tiền góp vốn chưa bàn nên chưa đóng”, bị cáo Thùy Tiên khai và phủ nhận việc nhận lời không phải vì thấy doanh thu tốt.

"Yêu cầu tăng thì phải có góp vốn chứ, sao chỉ có yêu cầu tăng lên thôi?", chủ tọa chất vấn. Bị cáo Tiên không trả lời.

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng? - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Chủ tọa hỏi ai là người tư vấn cho bị cáo thực hiện hợp đồng trên, bị cáo Tiên khai lúc đó có nhiều người tư vấn, áp lực nhiều bên nên không nhớ ai. Khi được tòa hỏi về nhận thức, suy nghĩ của mình, Hoa hậu Thùy Tiên nói lúc đó rối trí và áp lực, nếu biết sai phạm thì sẽ không làm vì xây dựng hình ảnh rất khó khăn.

Về thời điểm Tiên tham gia vào Công ty Chị Em Rọt Công ty Sen Vàng đang quản lý bị cáo. Hoa hậu này cho biết, hợp đồng ký với các đối tác, bị cáo đều phải thông qua Sen Vàng. Thùy Tiên khai thêm, theo hợp đồng với Sen Vàng, trong năm 2025, công ty này hưởng 30% giá trị các hợp đồng.

Lời khai bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên trước tòa: Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng? - Ảnh 2
oa hậu Thùy Tiên tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

HĐXX hỏi về trách nhiệm công ty quản lý trong trường hợp tham gia ký hợp đồng quảng cáo, Tiên khai công ty sẽ phải ký hợp đồng thay cho bị cáo với nhãn hàng, lo pháp lý, hành chính.

"Người trực tiếp theo dõi hỗ trợ bị cáo quảng cáo, chạy chương trình là ai?", chủ toạ hỏi. "Quản lý cũ của bị cáo và anh chị giám đốc công ty", Tiên trả lời.

Bị cáo khai việc ký hợp đồng quảng cáo kẹo Kera không vi phạm điều khoản nào đã ký với Sen Vàng.

Theo quyết định xét xử trước đó, chỉ có 26 người liên quan được HĐXX triệu tập, tuy nhiên, tại tòa sáng nay, danh sách được chủ tọa đọc có thêm bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) và 3 người khác. Bà Dung và những người này ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa.

Nóng: Đề nghị phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Nóng: Đề nghị phạt Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

11h30 ngày 19/11, sau quá trình xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt với các bị cáo.

