Các bị cáo có đầy đủ nhận thức, trách nhiệm, biết rõ các chất trong kẹo Kera chống chỉ định với một số đối tượng, nhưng vẫn bất chấp quảng cáo vì lợi nhuận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đại diện VKS, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò của mình trong việc quảng cáo, bán hàng sản phẩm kẹo Kera. Kết quả giám định xác định hàm lượng các chất có trong kẹo không đúng như các bị cáo quảng cáo.

Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh có vai trò ngang nhau. Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả vụ án, quá trình công tác có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện...

Về vai trò của các bị cáo, cơ quan công tố cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Lê Tuấn Linh trực tiếp ký hợp đồng gia công, phải chịu trách nhiệm về bao bì, chất lượng, giấy giới thiệu sản phẩm kẹo Kera. Bị cáo Lê Thành Công là cổ đông sáng lập, xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối nhằm bán hàng thu lợi, nên cả hai có vai trò ngang nhau, cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, HĐXX đã tiến hành thẩm tra tư pháp các bị cáo và những người tham gia phiên tòa. Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai rõ lý lịch tư pháp như cáo trạng đã nêu. Thùy Tiên xác nhận với HĐXX là bị cáo có trình độ đại học, nghề nghiệp là người mẫu.

HĐXX hỏi Thùy Tiên trước khi ra tòa có nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử chưa thì bị cáo này trả lời đã nhận hơn 2 tuần trước.

“Bị cáo có nhờ luật sư bào chữa và có nhớ tên luật sư không?” – Chủ tọa hỏi. Trả lời HĐXX, Thùy Tiên nêu đúng tên 2 luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa.

Trả lời HĐXX, 4 bị cáo còn lại cũng xác nhận đã nhận được cáo trạng, quyết định đưa vụ án ra xét xử, lý lịch tư pháp đúng như hồ sơ có trong vụ án.

Thùy Tiên tại phòng xử án - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng tại phần thủ tục phiên tòa, chủ tọa hỏi đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư và các bị cáo có ý kiến gì về việc thiếu vắng một số người vắng mặt tại phiên tòa hay không. Tất cả cùng trả lời không có ý kiến gì nên HĐXX tuyên bố kết kết thúc phần thẩm tra tư pháp.

Đến gần 9h, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng vụ án. Theo đó, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

Về bị cáo Thùy Tiên, cáo trạng xác định đã phạm vào điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội “Lừa khách hàng”, có khung hình phạt: Phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu loạt tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thùy Tiên, gồm: Được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự do quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền 3,2 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cũng áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;” quy định tại điểm v Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì bị cáo này được tặng bằng khen...