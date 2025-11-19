Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ

Đời sống 19/11/2025 13:39

ụ tai nạn giao thông tại TPHCM xảy ra khi người anh đưa em gái đi học. Nữ sinh lớp 9 bị cuốn vào gầm xe đầu kéo và tử vong, người anh may mắn thoát nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa nay (19/11), Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nữ sinh tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 7h cùng ngày, nữ sinh N.T.T.H. (14 tuổi, học sinh lớp 9) được anh trai chở bằng xe máy trên đường song hành cầu vượt Sóng Thần, theo hướng từ phường Dĩ An đi Thủ Đức. 

Khi đến trước chung cư Sen Hồng (thuộc phường Dĩ An), người anh trai né tránh một xe container đậu bên đường dẫn đến loạng choạng tay lái, sau đó ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe container khác chạy cùng chiều từ phía sau tiến lên đã cán trúng nữ sinh làm nạn nhân tử vong, người anh trai may mắn thoát nạn.

Hai anh em chở nhau đi học không may gặp tai nạn, em gái tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, chiếc xe máy nằm kẹp giữa hai xe container. 

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. 

Người thân của nữ sinh cho biết, gia đình sống tại phường An Phú (TPHCM). H. học lớp 9 tại Trường THCS Linh Đông (TP Thủ Đức cũ). Vụ tai nạn xảy ra khi người anh đưa nữ sinh này đi học. 

