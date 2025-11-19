Hoa hậu Thùy Tiên hối hận: 'Nếu biết sản phẩm không tốt, sẽ không bao giờ làm'

Đời sống 19/11/2025 12:39

Tại phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục bày tỏ sự hối hận trước hành vi lừa dối khách hàng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào 11h30 ngày 19/11, sau quá trình xét hỏi, đại diện Viện KSND TPHCM đưa ra quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt với các bị cáo.

Theo đại diện VKS, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận vị trí, vai trò của mình trong việc quảng cáo, bán hàng sản phẩm kẹo Kera. Kết quả giám định xác định hàm lượng các chất có trong kẹo không đúng như các bị cáo quảng cáo.

Các bị cáo có đầy đủ nhận thức, trách nhiệm, biết rõ các chất trong kẹo Kera chống chỉ định với một số đối tượng, nhưng vẫn bất chấp quảng cáo vì lợi nhuận, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hoa hậu Thùy Tiên hối hận: 'Nếu biết sản phẩm không tốt, sẽ không bao giờ làm' - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai rằng không biết vùng nguyên liệu là đi thuê. Trả lời về việc tăng tỉ lệ góp vốn từ 25% lên 30% trong Công ty Chị Em Rọt, Thùy Tiên cho rằng chính cô đề xuất tăng vì thấy dự án rất hay. 

Từ dự án của Lê Thành Công ban đầu, cô cho biết có rất nhiều ý tưởng, muốn tham gia điều hành nên đã đề nghị tăng 5%, chứ không phải vì thấy sản phẩm bán được nhiều.

Chủ tọa tiếp tục hỏi: "Ai tư vấn cho bị cáo về cách thức xử lý để loại bỏ vai trò trong Công ty Chị Em Rọt, hợp đồng ký lùi ngày?". Tiên nói: "Bị cáo không nhớ chính xác".

Chủ tọa tiếp tục truy vấn: "Trong trường hợp các bị cáo bị truy tố, xét xử về tội phạm rất nghiêm trọng thì các cá nhân trong công ty quản lý, cụ thể là các cá nhân trong Công ty Sen Vàng sẽ bị xử lý về tội che giấu tội phạm. Bị cáo suy nghĩ như thế nào?".

"Nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm vì bị cáo đã xây dựng sự nghiệp rất khó khăn. Bị cáo rất bất ngờ khi nhận được kết quả sản phẩm đó. Đây là bài học rất lớn của bị cáo" - Thùy Tiên trả lời.

Hoa hậu Thùy Tiên hối hận: 'Nếu biết sản phẩm không tốt, sẽ không bao giờ làm' - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Ảnh: Báo Dân trí

Về vai trò của các bị cáo, cơ quan công tố cho rằng, trong vụ án này, bị cáo Lê Tuấn Linh trực tiếp ký hợp đồng gia công, phải chịu trách nhiệm về bao bì, chất lượng, giấy giới thiệu sản phẩm kẹo Kera. Bị cáo Lê Thành Công là cổ đông sáng lập, xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối nhằm bán hàng thu lợi, nên cả hai có vai trò ngang nhau, cao hơn các bị cáo khác trong vụ án.

Nguyễn Thị Thái Hằng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh có vai trò ngang nhau. Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, khắc phục hậu quả vụ án, quá trình công tác có nhiều đóng góp, thành tích xuất sắc, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện...

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng bị đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Trả lời hội đồng xét xử, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai không biết vùng nguyên liệu quay quảng cáo kẹo Kera là thuê. Khi tham gia vào hoạt động của Công ty Chị Em Rọt, cô đã thông báo với đơn vị quản lý là Công ty Sen Vàng.

