Ăn trứng để giảm cân thời điểm nào tốt nhất, bạn đã biết chưa?

Trứng được ví như “thực phẩm vàng” đối với sức khỏe, bởi chúng không chỉ giàu protein mà còn có chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác. Ăn trứng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cơ bắp, tốt cho mắt và não bộ mà còn giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Vậy nên ăn trứng lúc nào trong ngày là tốt nhất để giảm cân, bạn đã biết chưa?

Ăn trứng bữa sáng là thời điểm lý tưởng để ăn trứng giúp giảm cân, nó có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày. Hàm lượng protein trong trứng kích thích hormone gây cảm giác no và giúp ổn định lượng đường trong máu. Bữa sáng giàu protein giúp tăng cường đốt cháy calo thông qua quá trình sinh nhiệt. Bắt đầu ngày mới với trứng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, sẵn sàng đốt cháy calo một cách hiệu quả.

Trứng là thực phẩm tuyệt vời sau khi tập luyện vì hàm lượng protein và axit amin dồi dào. Ăn trứng sau khi tập thể dục hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Các bữa ăn giàu protein sau khi tập luyện cũng giúp duy trì khối lượng cơ nạc, điều cần thiết để duy trì tốc độ trao đổi chất cao và thúc đẩy giảm mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Axit amin trong trứng giúp tái tạo các cơ bị tổn thương trong quá trình tập luyện. Bổ sung protein từ trứng sau khi tập luyện giúp giảm thiểu tình trạng đau nhức cơ bắp sau tập, hỗ trợ giảm mỡ, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất lành mạnh.

Trứng buổi tối

Trứng cũng có thể được dùng vào buổi tối như một bữa ăn nhẹ, giàu protein. Các hợp chất như tryptophan và melatonin trong trứng giúp thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ ngon là một yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Trứng bổ sung dưỡng chất cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà không chứa carbohydrate dư thừa. Ăn trứng vào buổi tối có thể giúp bạn no bụng và chuẩn bị cho cơ thể phục hồi và đốt cháy mỡ thừa trong đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn mấy quả trứng trong một tuần?

Mặc dù trứng rất bổ dưỡng nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể không mang lại lợi ích như mong muốn. Vì vậy, để tận dụng tối ưu giá trị dinh dưỡng của trứng, cần chú ý đến lượng tiêu thụ và cách ăn phù hợp. Dưới đây là một số khuyến nghị cho từng nhóm đối tượng cụ thể như:

Người trưởng thành khỏe mạnh: Có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày, tương đương tối đa 7 quả/tuần.

Người cao tuổi: Khuyến nghị ăn 1 quả mỗi ngày nếu sức khỏe ổn định, hoặc điều chỉnh ít hơn tùy vào tình trạng sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Mẹ bầu khỏe mạnh nên ăn từ 3 - 4 quả trứng mỗi tuần. Nếu có vấn đề sức khỏe, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.