Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Với lượng đạm cao gấp hai lần trứng, được ví như viên bổ não, hạt đậu tằm nấu được nhiều món ăn ngon thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đậu tằm là gì? Đậu tằm còn được gọi bằng nhiều tên khác như đậu fava, đậu faba, hay đậu răng ngựa, có tên khoa học là Vicia faba và thuộc họ đậu Fabaceae. Dựa trên các tài liệu lịch sử, người ta ước tính rằng đậu tằm đã được gieo trồng từ khoảng 5000 năm trước. Vào khoảng 4000 năm trước, đậu tằm đã trở thành một loại cây trồng phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, sau đó mở rộng ra phía Bắc châu Âu và khu vực sông Nile.

Ảnh minh họa: Internet Đậu tằm là một loại cây thân thảo thuộc họ đậu, nổi bật với những đặc điểm dễ nhận biết. Cây đậu tằm có thể cao tới 1,8 mét và mọc thẳng đứng. Lá của nó có màu xanh xám, có hình dạng giống như lông chim, dài từ 10 đến 25 cm. Hoa của đậu tằm có 5 cánh, mỗi cánh dài từ 1 đến 2,5 cm, tạo nên những chùm hoa rực rỡ và đẹp mắt. Quả đậu tằm khi còn non có màu xanh và được bao phủ bởi một lớp lông tơ, với vỏ quả khá dai. Khi quả chín, vỏ sẽ chuyển sang màu nâu đen và độ dai giảm dần. Mỗi quả dài từ 5 đến 10 cm và có đường kính khoảng 1 cm. Bên trong quả, thường có từ 3 đến 8 hạt. Hạt đậu tằm có hình dạng tròn hoặc bầu dục, hơi dẹt, với chiều dài từ 20 đến 25 mm. Khi ăn, hạt đậu tằm có vị ngọt đặc trưng, dễ ăn và được nhiều người yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet Không chỉ hấp dẫn về hương vị, đậu tằm còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú và có lợi cho sức khỏe. Công dụng của hạt đậu tằm Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và protein phong phú, đậu tằm giúp duy trì hoạt động khỏe mạnh của các tế bào bạch cầu. Đây là “hàng rào” bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch. Hỗ trợ giảm can: Với lượng protein và chất xơ cao, đậu tằm giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Trung bình 100g đậu tằm cung cấp hơn 26g protein và 25g chất xơ, rất phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng lành mạnh. Ảnh minh họa: Internet Giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh: Đậu tằm giàu vitamin B9, dưỡng chất đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Vitamin B9 cùng vitamin B12 tham gia vào quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, hỗ trợ sự phát triển não bộ và tủy sống của thai nhi. Giúp kiểm soát huyết áp: Đậu tằm là nguồn cung cấp dồi dào kali và magie, hai khoáng chất quan trọng giúp giãn mạch máu, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

