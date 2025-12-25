Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 25/12/2025 05:30

Với lượng đạm cao gấp hai lần trứng, được ví như viên bổ não, hạt đậu tằm nấu được nhiều món ăn ngon thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Đậu tằm là gì?

Đậu tằm còn được gọi bằng nhiều tên khác như đậu fava, đậu faba, hay đậu răng ngựa, có tên khoa học là Vicia faba và thuộc họ đậu Fabaceae. Dựa trên các tài liệu lịch sử, người ta ước tính rằng đậu tằm đã được gieo trồng từ khoảng 5000 năm trước. Vào khoảng 4000 năm trước, đậu tằm đã trở thành một loại cây trồng phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, sau đó mở rộng ra phía Bắc châu Âu và khu vực sông Nile.

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu tằm là một loại cây thân thảo thuộc họ đậu, nổi bật với những đặc điểm dễ nhận biết. Cây đậu tằm có thể cao tới 1,8 mét và mọc thẳng đứng. Lá của nó có màu xanh xám, có hình dạng giống như lông chim, dài từ 10 đến 25 cm. Hoa của đậu tằm có 5 cánh, mỗi cánh dài từ 1 đến 2,5 cm, tạo nên những chùm hoa rực rỡ và đẹp mắt.

Quả đậu tằm khi còn non có màu xanh và được bao phủ bởi một lớp lông tơ, với vỏ quả khá dai. Khi quả chín, vỏ sẽ chuyển sang màu nâu đen và độ dai giảm dần. Mỗi quả dài từ 5 đến 10 cm và có đường kính khoảng 1 cm. Bên trong quả, thường có từ 3 đến 8 hạt. Hạt đậu tằm có hình dạng tròn hoặc bầu dục, hơi dẹt, với chiều dài từ 20 đến 25 mm. Khi ăn, hạt đậu tằm có vị ngọt đặc trưng, dễ ăn và được nhiều người yêu thích.

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, đậu tằm còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú và có lợi cho sức khỏe.

Công dụng của hạt đậu tằm 

Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng vitamin, khoáng chất và protein phong phú, đậu tằm giúp duy trì hoạt động khỏe mạnh của các tế bào bạch cầu. Đây là “hàng rào” bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch.

Hỗ trợ giảm can: Với lượng protein và chất xơ cao, đậu tằm giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Trung bình 100g đậu tằm cung cấp hơn 26g protein và 25g chất xơ, rất phù hợp cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng lành mạnh.

Không ngờ loại hạt bé nhỏ như 'viên bổ não', ngon hơn thịt, tốt hơn trứng nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh: Đậu tằm giàu vitamin B9, dưỡng chất đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai. Vitamin B9 cùng vitamin B12 tham gia vào quá trình phân chia tế bào và tổng hợp DNA, giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh, hỗ trợ sự phát triển não bộ và tủy sống của thai nhi.

Giúp kiểm soát huyết áp: Đậu tằm là nguồn cung cấp dồi dào kali và magie, hai khoáng chất quan trọng giúp giãn mạch máu, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Đậu đỏ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Với những người đang theo dõi chế độ ăn uống hoặc kiểm soát cân nặng, câu hỏi “đậu đỏ bao nhiêu calo?” thường được quan tâm để cân đối khẩu phần hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu tằm món ngon với đậu tằm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/12/2025, 3 con giáp TRỜI ban Lộc lớn, vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành đại gia, sống trong PHÚ QUÝ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/12/2025, 3 con giáp TRỜI ban Lộc lớn, vàng bạc đầy ắp, đổi xe đổi nhà, sớm thành đại gia, sống trong PHÚ QUÝ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/12/2025, tiền bạc 'nhiều như lá sung', sự nghiệp tăng tiến, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp tài vận phát sáng, tiền tỷ chuyển tự động vào tài khoản, nghênh đón may mắn, vận trình suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, 3 con giáp tài vận phát sáng, tiền tỷ chuyển tự động vào tài khoản, nghênh đón may mắn, vận trình suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 26/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Trong 2 ngày tới (26-27/12/2025), 3 con giáp sau được Thần Tài chiếu cố, ban cho LỘC LÁ đầy nhà, lên vận đổi đời, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 25/12/2025, 3 con giáp làm sương sương mà có bạc tỷ trong túi, Phú Quý giàu sang, cuộc sống lên một tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng hôm nay, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

Nước cam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống trong 3 thời điểm này

PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

PGS.TS Phạm Thị Lý - Cố vấn khoa học đồng hành cùng TaBu trong việc phát triển mật ong TaBu

Ngó sen được ví như "thuốc quý trời ban" vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ngó sen được ví như "thuốc quý trời ban" vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Loại quả nhỏ đang vào mùa ở Việt Nam, giá rẻ bèo nhưng có nhiều lợi ích sức khỏe

Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn

Loại rau bổ hơn thịt bò ăn vào sức khỏe càng thăng hạng nhưng giá rẻ chỉ vài ngàn