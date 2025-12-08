Khám phá lợi ích tuyệt vời của trứng ngỗng đối với sức khỏe và những đại kỵ nên tránh

Trứng ngỗng có kích thước và trọng lượng lớn hơn gấp 3-4 lần trứng gà. Trứng ngỗng không phổ biến và nhiều như trứng gà nên từ lâu đã được rất được quý và coi như thực phẩm bổ dưỡng đối với phụ nữ mang thai. Quan niệm ăn trứng ngỗng giúp cho mập mạp, to khỏe, trắng treo là suy nghĩ vẫn được nhiều người tin tưởng cho đến tận ngày nay.

Trứng ngỗng có thành phần dinh dưỡng khá đa dạng. Trong trứng ngỗng có chứa: protein, lipid, sắt, các khoáng chất đa dạng (calxi, phosphor, magie, kẽm, sắt..), các vitamin (như: vitamin A, vitamin B, vitamin B2, B9, vitamin C, D, E,...) ...

Trứng ngỗng có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ miễn dịch: Cũng như nhiều loại trứng khác, trứng ngỗng cung cấp hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp tăng sức đề khác cho cơ thể.

Nguồn protein dồi dào: Trứng ngỗng chứa lượng lớn protein nên nó là nguồn cung cấp protein hữu ích cho cơ thể, tác dụng tốt trong xây dựng cơ bắp, cung cấp năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Cung cấp sắt cho máu: Trứng ngỗng chứa nhiều sắt và kali - chất hữu ích cho máu. Ăn trứng ngỗng cung cấp lượng lớn chất sắt, kali hỗ trợ bệnh thiếu máu, tăng cường hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình chữa bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da: Một lượng albumin dồi dào trong trứng ngỗng hỗ trợ quá trình trị mụn, làm đẹp da. Albumin trong lòng đỏ, tách lấy lòng đỏ trộn với một số thành phần khác dùng làm mặt nạ dưỡng da rất hiệu quả.

Trứng ngỗng kỵ với những thực phẩm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, một số thực phẩm khi kết hợp với trứng ngỗng có thể gây phản ứng tiêu cực:

Tỏi: Gây đầy hơi, khó tiêu; khi rán chung có nguy cơ sinh chất độc hại.

Thịt thỏ: Cả hai đều tính hàn, giàu đạm, dễ gây tiêu chảy.

Quả hồng: Có thể tạo độc tố gây nôn mửa, viêm dạ dày, viêm ruột.

Óc lợn: Tăng cholesterol máu, làm nguy cơ cao huyết áp tăng mạnh.

Sữa đậu nành: Protein trong trứng kết hợp trypsin trong đậu nành gây cản trở hấp thu đạm.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh: Axit tannic phản ứng với protein tạo hợp chất khó tiêu, gây táo bón.

Đường: Giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng.

Quả lê: Có thể gây sốt, mệt mỏi, khó chịu.

Thịt rùa: Dễ gây ngộ độc nghiêm trọng.

Một số lưu ý khi sử dụng trứng ngỗng

Chỉ nên ăn mỗi lần 2 quả trứng ngỗng và mỗi tuần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 bữa trứng ngỗng.

Thời gian luộc trứng ngỗng trung bình từ 8 - 15 phút.

Những người bị bệnh tim, huyết áp cao, mỡ máu không ăn trứng ngỗng.