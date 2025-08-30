Lòng trắng trứng gà có công dụng gì​? Lưu ý khi ăn lòng trắng trứng

Trứng nói chung và lòng trắng trứng nói riêng là thực phẩm tốt cho sức khỏe và giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên lòng trắng trứng gà có tác dụng gì?

Trứng gà là một thực phẩm quen thuộc và có trong nhiều gian bếp của các gia đình hiện nay. Trong trứng gà có nhiều thành phần dinh dưỡng như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, canxi, magie, sắt, kẽm,... những acid amin khác nhau. Lòng trắng trứng gà cũng có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng mang đến những tác dụng tốt cho sức khỏe như:

Ít cholesterol, giàu protein: Một lòng trắng trứng chỉ chứa khoảng 16 calo, 3,6g protein, hoàn toàn không có chất béo và cholesterol. Đây là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu rất tốt cho cơ thể.

Bảo vệ hệ thần kinh: Lòng trắng chứa choline - hợp chất cần thiết cho việc sản xuất DNA, giải độc và dẫn truyền thần kinh. Choline giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh và hỗ trợ hoạt động của não bộ.

Tăng cường cơ bắp: Nguồn protein dồi dào trong lòng trắng trứng giúp cơ bắp chắc khỏe, dẻo dai. Đây cũng là thực phẩm lý tưởng cho trẻ em đang phát triển và người luyện tập thể thao.

Ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch: Kali trong lòng trắng trứng có tác dụng cân bằng huyết áp, đồng thời giúp ngăn ngừa đông máu và bảo vệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong lòng trắng còn hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân, chống béo phì: Với lượng calo thấp, lòng trắng trứng tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Kết hợp cùng vận động, đây là thực phẩm hữu ích cho người thừa cân, béo phì.

Giảm mệt mỏi, tốt cho xương: Magie, mangan và canxi trong lòng trắng trứng giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, đồng thời duy trì mật độ xương, phòng ngừa loãng xương.

Cẩn trọng khi sử dụng lòng trắng trứng

Mặc dù lòng trắng trứng gà rất giàu dinh dưỡng và là thực phẩm tương đối an toàn nhưng trong một số trường hợp, lòng trắng trứng gà có thể là nguyên nhân gây ra một số rủi ro như:

Dị ứng: Đa phần các trường hợp bị dị ứng với lòng trắng trứng gà đều là trẻ em, nguyên nhân là do hệ thống miễn dịch của cơ thể xác định không chính xác một số protein có trong trứng và nhận định chúng có hại. Biểu hiện trẻ em bị dị ứng lòng trắng trứng gà thường thấy là phát ban, nổi mề đay, sổ mũi, ngứa ngáy, chảy nước mắt, đau bụng, buồn nôn,…

Nhiễm khuẩn Salmonella: Lòng trắng trứng sống làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella. Loại vi khuẩn này có trong trứng hoặc bên ngoài vỏ trứng, nếu chế biến không đúng cách hoặc trứng chưa chín kĩ sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ngộ độc, đặc biệt là ở trẻ em.

Giảm hấp thu biotin: Biotin là chất đóng vai trò sản xuất năng lượng cho cơ thể, trong khi đó, lòng trắng trứng gà sống có thể làm giảm hấp thụ biotin tan trong nước bởi trong lòng trắng trứng gà chưa làm chín có chứa protein avidin tạo liên kết với phân tử biotin, từ đó giảm hấp thu biotin.

