5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 24/10/2025 16:30

Trứng chim cút từ lâu đã được xem là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến và được yêu thích trong nhiều nền ẩm thực. Dù có kích thước nhỏ, loại trứng này lại chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là vitamin B2 (riboflavin) và sắt - cao hơn đáng kể so với trứng gà.

Trứng cút là trứng được lấy bởi loài chim cùng tên (chim cút), có tên khoa học là Galliformes. Chim cút là loài chim có kích thước nhỏ được tìm thấy ở châu Âu, Bắc Phi, miền nam Hoa Kỳ và một số vùng của châu Á. Trứng chim cút trung bình nhỏ hơn đáng nhiều so với trứng gà. Trứng có màu trắng hoặc nâu với đốm nâu sẫm.

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trứng cút hiện nay được tiêu thụ rộng rãi và được bán như một loại thực phẩm quen thuộc trong khắp các nền ẩm thực trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được các công dụng tuyệt vời mà trứng cút mâng lại với cơ thể chúng ta.

Công dụng của trứng cút đối với sức khỏe

Chống dị ứng

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Biochemical Journal cho thấy protein ovomucoid trong trứng cút hoạt động như một thành phần chống dị ứng tự nhiên. Viêm, xung huyết hoặc các triệu chứng khác của phản ứng dị ứng có thể giảm bớt nhờ ăn trứng cút.

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường trao đổi chất

Vitamin B được tìm thấy trong trứng cút giúp điều hóa hoạt động trao đổi chất được tăng cường trên toàn cơ thể. Chúng bao gồm cả chức năng của hormone và enzyme.

Cải thiện khả năng miễn dịch

Trứng cút là thực phẩm giúp củng cố hệ miễn dịch, thanh lọc độc tố và kim loại nặng khỏi máu, tăng cường độ tinh khiết của máu, cải thiện trí nhớ và củng cố chức năng não bộ. Ngoài ra, loại trứng này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh, chống lại các vấn đề về căng thẳng, đau nửa đầu, tăng huyết áp, trầm cảm, hoảng loạn, lo âu.

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm lão hóa

Ăn trứng cút giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm sự lão hóa của các cơ quan. Chất chống oxy hóa, axit béo quan trọng, selen và vitamin trong trứng cút làm cho chúng trở thành một chất chống lão hóa hoàn hảo.

Ngăn ngừa sỏi bàng quang

Những quả trứng này thúc đẩy sức khỏe của thận, gan và túi mật. Chúng chứa một thành phần gọi là lecithin giúp ngăn chặn sự phát triển của những viên sỏi này, nghiên cứu được công bố trên Nutrients cho hay.

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của trứng cút

Trứng cút tốt cho sức khỏe nhưng bất kì ai cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu bạn gặp các triệu chứng như đầy hơi, hoặc đau dạ dày sau khi ăn chúng. Những người thuộc nhóm đối tượng dưới đây nên thận trọng và nhất định cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn trứng cút:

Những người bị hạ đường huyết và huyết áp thấp: Những người bị hạ đường huyết hoặc hạ huyết áp nên tránh ăn quá nhiều trứng cút vì chúng có thể làm giảm mức đường trong máu và huyết áp.

Người bị dị ứng: Những người nhạy cảm với trứng cút nên tránh ăn chúng vì chúng đã được báo cáo là gây ra phản ứng kích thích.

5 công dụng tuyệt vời của trứng cút nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người có vấn đề về cholesterol: Nhóm người này không nên lạm dụng trứng cút vì trứng giàu cholesterol.

Từ khóa:   trứng cút lợi ích trứng cút dinh dưỡng

